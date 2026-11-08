/உள்ளூர் செய்திகள்/திருவள்ளூர்/பழவேற்காடில் மின்சாரம் பாய்ந்து மீனவர் உயிரிழப்பு
ADDED : நவ 07, 2026 01:41 PM
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பழவேற்காடு: பழவேற்காடில் டைல்ஸ் ஒட்டும் இயந்திரத்தில் ஏற்பட்ட பழுதை நீக்கும் போது, ஏழுமலை, 42, என்ற மீனவர் மின்சாரம் பாய்ந்து உயிரிழந்தார்.
பழவேற்காடு, சாட்டன்குப்பம் மீனவ கிராமத்தைச் சேர்ந்தவர் ஏழுமலை; மீனவர். இவரது வீட்டில் கட்டுமான பணி நடைபெற்று வருகிறது. நேற்று (நவ.,6) ஏழுமலை, தரையில் டைல்ஸ் பதிக்கும் பணிகளுக்கு உதவி செய்து கொண்டிருந்தார்.
அப்போது, அப்பணிகளுக்கு பயன்படுத்தப்பட்ட இயந்திரம் பழுதானதை தொடர்ந்து, அதை சரிசெய்வதற்கான முயற்சியில் ஈடுபட்டார். இதற்காக, மின் இணைப்பை துண்டிக்காமல், கேபிளை சரிசெய்யும்போது, மின்சாரம் பாய்ந்து துாக்கி வீசப்பட்டு, சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்தார்.
தகவலறிந்து வந்த திருப்பாலைவனம் போலீசார், ஏழுமலையின் உடலை மீட்டு விசாரித்து வருகின்றனர்.