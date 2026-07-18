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ராக்கெட் ஏவும்போது மீன்பிடிக்க தடைவிதிப்பு: பழவேற்காடு மீனவர்கள் நிவாரணம் எதிர்பார்ப்பு

ராக்கெட் ஏவும்போது மீன்பிடிக்க தடைவிதிப்பு: பழவேற்காடு மீனவர்கள் நிவாரணம் எதிர்பார்ப்பு

UPDATED : ஜூலை 18, 2026 09:41 PM

ADDED : ஜூலை 18, 2026 08:44 PM

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UPDATED : ஜூலை 18, 2026 09:41 PM ADDED : ஜூலை 18, 2026 08:44 PM

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பழவேற்காடு: ஸ்ரீஹரிகோட்டாவில் ராக்கெட் ஏவும்போது, பழவேற்காடு பகுதிகளில் உள்ள மீனவர்கள் கடலில் மீன்பிடிக்க தடைவிதிக்கப்படுவதால், அச்சமயங்களில் நிவாரணம் வழங்க அரசு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என, அவர்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.

வங்காள விரிகுடா கடற்பகுதியை ஒட்டியுள்ள பழவேற்காடு மீனவப்பகுதியில், 50 மீனவ கிராமங்களின் மீனவர்கள் கடலில் மீன்பிடி தொழில் செய்கின்றனர்.

பழவேற்காடு மீனவ பகுதி அருகே, ஆந்திர மாநிலம் ஸ்ரீஹரிகோட்டா ராக்கெட் ஏவுதளம் அமைந்திருக்கிறது. இங்கிருந்து, விண்வெளிக்கு ராக்கெட் ஏவும் நாட்களில், பழவேற்காடு மீனவர்கள் கடலில் மீன்பிடிக்க தமிழக மீன்வளத் துறையால் தடை விதிக்கப்படுகிறது.

இதனால், தங்களின் வாழ்வாதாரம் பாதிக்கப்படுவதாகவும், தடைவிதிக்கப்படும் நாட்களில் உரிய நிவாரணம் வழங்க வேண்டும் என, பழவேற்காடைச் சேர்ந்த 50 மீனவ கிராமங்களின் கூட்டமைப்பு சார்பில் தொடர்ந்து கோரிக்கை விடுக்கப்படுகிறது.

நேற்று ஸ்ரீஹரிகோட்டாவில் இருந்து ராக்கெட் ஏவப்பட்டது. இதனால், மீனவர்கள் கடலில் மீன்பிடிக்க தடை விதிக்கப்பட்டது.

இதுகுறித்து, பழவேற்காடு மீனவர்கள் கூறியதாவது:

மீன்கள் இனப்பெருக்க காலம், மழை, புயல் உள்ளிட்ட பல்வேறு இயற்கை சூழ்நிலைகளால், ஆண்டிற்கு ஆறு மாதம் மீன்பிடிக்க செல்ல முடியாத நிலை உள்ளது. ராக்கெட் ஏவப்படும் நாட்களிலும், மீன்பிடி தொழிலுக்கு செல்ல முடியாமல் வருவாய் இன்றி தவிக்கிறோம்.

ராக்கெட் ஏவுவதற்காக மீன்பிடிக்க தடைவிதிக்கப்படும் நாட்களில் உரிய நிவாரணம் வழங்கி, மீனவர்களின் வாழ்வாதாரத்தை மேம்படுத்த வேண்டும்.

இவ்வாறு அவர்கள் கூறினர்.

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