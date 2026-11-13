திருவள்ளூர் மீனவர்கள் இன்று மீன் பிடிக்க செல்ல வேண்டாம்: கலெக்டர் எச்சரிக்கை
திருவள்ளூர் மீனவர்கள் இன்று மீன் பிடிக்க செல்ல வேண்டாம்: கலெக்டர் எச்சரிக்கை
UPDATED : நவ 13, 2026 12:00 AM
ADDED : நவ 12, 2026 09:47 PM
திருவள்ளூர்: வங்கக்கடலில் இன்று காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி உருவாக வாய்ப்புள்ளதால், மீனவர்கள் யாரும் மீன் பிடிக்க கடலுக்கு செல்ல வேண்டாம் என, திருவள்ளூர் கலெக்டர் கவிதா எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளார்.
திருவள்ளூர் கலெக்டர் கவிதா வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பில் கூறப்பட்டுள்ளதாவது.
வங்கக் கடலில் இன்று, காற்றழுத்தத் தாழ்வுப் பகுதி உருவாக வாய்ப்புள்ளதால், பலத்த காற்று மற்றும் கடல் சீற்றம் ஏற்படக்கூடும் என, வானிலை ஆய்வு மையம் எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளது.
எனவே, திருவள்ளூர் மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த அனைத்து மீனவர்களும், இன்று முதல், மறு அறிவிப்பு வரும் வரை, யாரும் கடலுக்கு மீன்பிடிக்கச் செல்லக் கூடாது.
அனைத்து வகையான மீன்பிடி படகுகளையும், பாதுகாப்பாக அவரவர் வழக்கமான மீன் இறங்கு தளங்களில் நிறுத்தி வைக்க வேண்டும்.
மீனவர்கள் அனைவரும் வானிலை எச்சரிக்கைகளையும், மீன்வளத்துறையின் அறிவுரைகளையும் தவறாமல் பின்பற்றி, பாதுகாப்பாக இருக்குமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறது.
இவ்வாறு அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.