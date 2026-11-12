மீனவர்கள் சுய விபரம் பதிவு செய்ய அழைப்பு

UPDATED : நவ 07, 2026 05:21 PM
ADDED : நவ 07, 2026 05:17 PM
திருவள்ளூர்: திருவள்ளூர் மாவட்டத்தில், மீன்பிடி தொழிலில் ஈடுபட்டுள்ளவர்கள், தங்கள் சுயவிபரங்களை பதிவு செய்து கொள்ளலாம் என, திருவள்ளூர் கலெக்டர் கவிதா அறிவித்துள்ளார்.
திருவள்ளூர் கலெக்டர் கவிதா வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பில் கூறப்பட்டுள்ளதாவது:
மத்திய அரசின், ‘பிரதமர் மத்ஸ்ய கிசான் சம்ரிதி சாயோஜனா’ திட்டத்தின் கீழ் நல உதவி பெற, திருவள்ளூர் மாவட்டத்தில் உள்ள மீனவர்கள், மீன் விவசாயிகள், விற்பனையாளர்கள் மற்றும் பங்குதாரர்கள், தேசிய மீன்வள இணையதளத்தில் தங்கள் சுயவிபரங்களை பதிவு செய்யலாம்.
இப்பதிவின் வாயிலாக, மீன்வள திட்டங்கள், குழு விபத்து காப்பீடு, தொழில்நுட்ப ஆலோசனைகள், பயிற்சிகளின் விபரங்களை உடனுக்குடன் அறிந்து கொள்ள முடியும்.
எனவே, திருவள்ளூர் மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த மீன்பிடி தொழிலில் ஈடுபட்டுள்ளோர், தங்கள் மொபைல்போன் எண், ஆதார் உள்ளிட்ட விபரங்களை, பொது சேவை மையத்தின் மூலமாக பதிவு செய்து கொள்ளலாம்.
இவ்வாறு அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.