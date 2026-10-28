ராக்கெட் ஏவப்பட இருப்பதால் வரும் 30, 31ல் மீன் பிடிக்க தடை
ராக்கெட் ஏவப்பட இருப்பதால் வரும் 30, 31ல் மீன் பிடிக்க தடை
UPDATED : அக் 27, 2026 04:59 PM
ADDED : அக் 27, 2026 04:54 PM
கும்மிடிப்பூண்டி: ராக்கெட் ஏவப்பட இருப்பதால், இம்மாதம் 30ம் தேதி மாலை 4:00 மணி முதல், மறுநாள் காலை 6:00 மணி வரை, திருவள்ளூர் மாவட்ட மீனவர்கள், வங்கக்கடலுக்கு செல்ல வேண்டாம் என, தெரிவிக்கப்பட்டு உள்ளது.
ஆந்திர மாநிலம், ஸ்ரீஹரிகோட்டாவில் உள்ள சதீஷ் தவான் ராக்கெட் ஏவுதள மையத்தில் இருந்து, இம்மாதம் 30ம் தேதி, இரவு 11:51 மணிக்கு, ஜி.எஸ்.எல்.வி – எப்18 ராக்கெட் மூலம், என்.வி.எஸ் – 03 விண்கலம் ஏவப்பட உள்ளது.
ஸ்ரீஹரிகோட்டா ஏவுதள மையம் அருகே, திருவள்ளூர் மாவட்ட மீனவ கிராமங்கள் அமைந்திருப்பதால், அசம்பாவிதங்களை தவிர்க்கும் வகையில், 30ம் தேதி மாலை 4:00 மணி முதல், மறுநாள் காலை 6:00 மணி வரை, வங்கக்கடலில் மீன் பிடிக்க தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது.
மீன்பிடி தடை மீதான சுற்றறிக்கை, மீன்வளம் மற்றும் மீனவர் நலத்துறையின், பொன்னேரி உதவி இயக்குனர் ஜனார்த்தனன் சார்பில், அனைத்து மீனவ கிராம தலைவர் மற்றும் நிர்வாகிகளுக்கு, நேற்று அனுப்பப்பட்டது.