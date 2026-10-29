பல்லி விழுந்த கேன்டீன் உணவை சாப்பிட்ட ஐந்து தொழிலாளர்களுக்கு வாந்தி, மயக்கம்
பல்லி விழுந்த கேன்டீன் உணவை சாப்பிட்ட ஐந்து தொழிலாளர்களுக்கு வாந்தி, மயக்கம்
ADDED : அக் 28, 2026 03:59 PM
கும்மிடிப்பூண்டி: கும்மிடிப்பூண்டி அருகே, தொழிற்சாலை கேன்டீனில் வழங்கப்பட்ட பல்லி விழுந்த உணவை சாப்பிட்ட ஐந்து தொழிலாளர்கள், வாந்தி, மயக்கத்தால் பாதிக்கப்பட்டு மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனர்.
கும்மிடிப்பூண்டி அடுத்த எளாவூரில், ‘எலக்ட்ரோ ஸ்டீல் காஸ்டிங்ஸ் லிமிடெட்’ என்ற பெயரில் தனியார் தொழிற்சாலை இயங்கி வருகிறது.
அந்த தொழிற்சாலையில், 250 தொழிலாளர்கள் பணியாற்றி வருகின்றனர். இன்று (அக்.,28) காலை, வழக்கம் போல் தொழிற்சாலை கேன்டீனில், தொழிலாளர்கள் உணவு சாப்பிட்டுக் கொண்டிருந்தனர்.
அப்போது, ஏடூரை சேர்ந்த முனிபாபு, 33, பெரியஓபுளாபுரம் தினேஷ், 32, ஒடிசா மாநிலத்தை சேர்ந்த பிரதேஷ், 35, கும்புளி கிராமத்தை சேர்ந்த பாபு, 42, பீஹார் மாநிலத்தை சேர்ந்த சூரஜ்ராம், 32, ஆகிய ஐந்து தொழிலாளர்களுக்கு, வாந்தி, மயக்கம் ஏற்பட்டது.
அப்போது, கேண்டீனில் இருந்து தொழிலாளர்களுக்கு வழங்கப்பட்ட உணவில் பல்லி இருந்ததை கண்ட மற்ற தொழிலாளர்கள் அதிர்ச்சி அடைந்தனர்.
இதையடுத்து, பாதிக்கப்பட்ட ஐந்து பேரையும், ஆம்புலன்ஸ் மூலம், கும்மிடிப்பூண்டி அரசு பொது மருத்துவமனைக்கு கொண்டு சென்றனர். அங்கு, அவர்கள் சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனர்.
தகவல் அறிந்து வந்த, சுகாதார துறை மற்றும் உணவு பாதுகாப்பு துறையினர், தொழிற்சாலையில் ஆய்வு மேற்கொண்டனர். இந்த சம்பவம் குறித்து, ஆரம்பாக்கம் போலீசார் விசாரித்து வருகின்றனர்.