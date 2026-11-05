கிராவல் மணல் கடத்திய ஐந்து லாரிகள் பறிமுதல்

UPDATED : நவ 04, 2026 10:14 AM
ADDED : நவ 04, 2026 10:10 AM
ஊத்துக்கோட்டை: அனுமதியின்றி கிராவல் மணல் கடத்திய ஐந்து லாரிகளை, கனிம வளத்துறையினர் பறிமுதல் செய்து, காவல் நிலையத்தில் ஒப்படைத்தனர்.
தச்சூர் – சித்துார் இடையே, ஆறுவழிச் சாலைப் பணி நடந்து வருகிறது. இதற்காக, ஆந்திராவில் இருந்து கிராவல் மணல் எடுத்து வரப்படுகிறது.
சாலைப் பணிக்காக எடுத்து வரப்படும் கிராவல் மணல், கள்ளத்தனமாக தனியாருக்கு விற்கப்படுவதாக, கனிம வளத்துறையினருக்கு தகவல் கிடைத்தது.
நேற்று காலை, கனிம வளத்துறை அதிகாரிகள், மஞ்சங்காரணை பகுதியில் வாகன சோதனையில் ஈடுபட்டிருந்தனர்.
அப்போது, வரிசையாக வந்த ஐந்து கிராவல் லாரிகளை மடக்கி சோதனை செய்தனர். அதிகாரிகளை கண்டதும், அவற்றின் ஓட்டுநர்கள் தப்பினர். லாரிகளை சோதனை செய்ததில், அனுமதியின்றி கிராவல் மணல் கடத்தி செல்வது தெரிந்தது.
ஐந்து லாரிகளையும் பறிமுதல் செய்த கனிமவளத் துறை அதிகாரிகள், பெரியபாளையம் காவல் நிலையத்தில் அவற்றை ஒப்படைத்தனர்.
இதுகுறித்து, பெரியபாளையம் போலீசார் வழக்குப் பதிந்து, லாரிகளின் ஓட்டுநர்கள் மற்றும் உரிமையாளர்களை தேடி வருகின்றனர்.
அதேபோல், காஞ்சிபுரத்தில் இருந்து, உரிய ஆவணங்கள் இல்லாமல் மணல் கடத்தி வந்த லாரியை, திருவாலங்காடு போலீசார் நேற்று பறிமுதல் செய்தனர்.