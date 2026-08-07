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/உள்ளூர் செய்திகள்/திருவள்ளூர்/ பள்ளி அருகே புகையிலை விற்கும் கடைகளுக்கு 'சீல்' வைக்கப்படும் :உணவு பாதுகாப்பு அலுவலர் எச்சரிக்கை

பள்ளி அருகே புகையிலை விற்கும் கடைகளுக்கு 'சீல்' வைக்கப்படும் :உணவு பாதுகாப்பு அலுவலர் எச்சரிக்கை

பள்ளி அருகே புகையிலை விற்கும் கடைகளுக்கு 'சீல்' வைக்கப்படும் :உணவு பாதுகாப்பு அலுவலர் எச்சரிக்கை

UPDATED : ஜூலை 30, 2026 07:23 PM

ADDED : ஜூலை 30, 2026 07:22 PM

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UPDATED : ஜூலை 30, 2026 07:23 PM ADDED : ஜூலை 30, 2026 07:22 PM

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திருவள்ளூர்: “திருவள்ளூர் மாவட்டத்தில், அரசு மற்றும் தனியார் பள்ளி அருகே புகையிலை பொருட்கள் விற்பனை செய்யும் கடைகளுக்கு 'சீல்' வைக்கப்படும்,” என, மாவட்ட உணவு பாதுகாப்பு நியமன அலுவலர் கதிரவன் எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளார்.

இதுகுறித்து, திருவள்ளூர் மாவட்ட உணவு பாதுகாப்பு நியமன அலுவலர் கதிரவன் வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பு:

திருவள்ளூர் மாவட்டம் முழுதும், கடந்த ஏப்ரல் மாதம் முதல் ஜூலை மாதம் வரை, 14,592 கடைகளில் உணவு பாதுகாப்பு அலுவலர்கள் ஆய்வு மேற்கொண்டோம்.

இதில், தடை செய்யப்பட்ட புகையிலை பொருட்கள், 4,038 கிலோ குட்காவை பறிமுதல் செய்தோம். இதன் மதிப்பு, 24.22 லட்சம் ரூபாய்.

இதில், 173 கடைகளுக்கு, 56.50 லட்சம் ரூபாய் அபராதம் விதிக்கப்பட்டு, 163 கடைகளுக்கு 'சீல்' வைக்கப்பட்டது. மேலும், அரசு மற்றும் தனியார் பள்ளி அருகேயுள்ள வணிக நிறுவனங்களில் ஆய்வு செய்து, புகையிலை பொருட்கள் தொடர்பான விளம்பரங்களை அப்புறப்படுத்தியுள்ளோம்.

தொடர்ந்து, பள்ளிகளின் அருகில், 100 மீட்டர் துாரம் வரை புகையிலைப் பொருட்களை விற்பனை செய்யக் கூடாது என, கடுமையாக எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது. மீறி விற்பனை செய்தால், கடைகளுக்கு 'சீல்' வைக்கப்படும். விற்பனை செய்பவருக்கு சிறை தண்டனை வழங்கப்படும்.

மேலும், உணவு பாதுகாப்பு குறித்த புகார்களை, 94440 42322 என்ற வாட்ஸாப் எண்ணில் தெரிவிக்கலாம்.

இவ்வாறு அதில் கூறப்பட்டு உள்ளது.

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