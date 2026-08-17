நண்பனை கொன்றவர்களை பழிதீர்க்க சதி திட்டம் தீட்டிய நால்வர் கைது
நண்பனை கொன்றவர்களை பழிதீர்க்க சதி திட்டம் தீட்டிய நால்வர் கைது
ADDED : ஆக 13, 2026 07:33 PM
திருமழிசை: திருமழிசையில், நண்பனை கொன்றவர்களை பழிதீர்க்க சதித்திட்டம் தீட்டிய நான்கு பேரை, வெள்ளவேடு போலீசார் கைது செய்தனர்.
திருமழிசை பகுதியில், எபினேசர் என்பவர், கடந்த 2024ம் ஆண்டு, செப்., 5ம் தேதி, ஸ்ரீபெரும்புதுார் அடுத்த மண்ணுார் ஏரிக்கை பகுதியில், நாட்டு வெடிகுண்டு வீசி படுகொலை செய்யப்பட்டார்.
இந்த வழக்கில், திருவள்ளூர் அடுத்த வெங்கத்துார் பகுதியைச் சேர்ந்த சரித்திர பதிவேடு ரவுடியான அன்பு உட்பட 17 பேரை, ஸ்ரீபெரும்புதுார் போலீசார் கைது செய்து, சிறையில் அடைத்தனர்.
இந்த வழக்கில் ஜாமினில் வெளியே வந்த அவர்களை கொலை செய்ய, எபினேசரின் கூட்டாளிகள் திட்டம் தீட்டி வந்துள்ளனர்.
கொல்லப்பட்ட எபினேசரின் நினைவு தினம், அடுத்த மாதம் வர உள்ளதால், அந்த நாளில் நண்பனை கொன்றவர்களை கொல்ல, எபினேசரின் கூட்டாளிகள், வாலாஜாபாத்தில் தங்கி சதி திட்டம் தீட்டியுள்ளனர்.
இதுகுறித்து வந்த ரகசிய தகவலின்படி, வெள்ளவேடு போலீசார், வாலாஜாபாத்தில் பதுங்கி கொலைக்கு சதித்திட்டம் தீட்டிய, திருமழிசை பகுதியைச் சேர்ந்த சரத்குமார், 27, ஜெய் என்ற ராம்குமார், 28, விக்னேஷ், 22, தமிழ்ச்செல்வன், 26, ஆகிய நால்வரை, நேற்று முன்தினம் வெள்ளவேடு போலீசார் கைது செய்து, பூந்தமல்லி நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தி புழல் சிறையில் அடைத்தனர்.
எபினேசர் கொலைக்கு பழிவாங்க, ஏற்கனவே இருமுறை சதித்திட்டம் தீட்டியதாக, கடந்த 2025 மார்ச் 15ம் தேதி லோகேஷ்வரன், 22, ராபர்ட் கிருபாகரன், 25, ஹரிசுதன், 21, ஆகிய மூவர் கைது செய்யப்பட்டனர்.
அதன்பின், மறுநாளே கவியரசு, 26, என்பவர் கைது செய்யப்பட்டார். இதுவரை, கொலைக்கு பழி வாங்க சதித்திட்டம் தீட்டியதாக, எட்டு பேரை வெள்ளவேடு போலீசார் கைது செய்து சிறையில் அடைத்துள்ளனர்.