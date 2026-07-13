தினமலர்
சினிமா
டிவி
Podcast
iPaper
கோயில்கள்
புத்தகங்கள்
Subscription
திருக்குறள்
கடல் தாமரை
Dinamalar Logo

 

/உள்ளூர் செய்திகள்/திருவள்ளூர்/﻿ முகத்தை சிதைத்து வாலிபர் கொடூர கொலை பழிக்கு பழி சம்பவத்தில் நான்கு பேர் கைது

﻿ முகத்தை சிதைத்து வாலிபர் கொடூர கொலை பழிக்கு பழி சம்பவத்தில் நான்கு பேர் கைது

﻿ முகத்தை சிதைத்து வாலிபர் கொடூர கொலை பழிக்கு பழி சம்பவத்தில் நான்கு பேர் கைது

ADDED : ஜூலை 13, 2026 03:36 AM

Follow on GoogleFavourite on Google

ADDED : ஜூலை 13, 2026 03:36 AM

Follow on Google
Latest Tamil News
அ நிறம் | அளவு

பொன்னேரி: முன்விரோதம் காரணமாக, தனியார் நிறுவன ஊழியரின் முகத்தை சிதைத்து கொடூரமாக வெட்டி கொலை செய்த நால்வரை, போலீசார் நேற்று கைது செய்தனர். ஓராண்டுக்கு முன் நடந்த சம்பவத்திற்கு பழி தீர்த்தது விசாரணையில் தெரியவந்தது.

திருவள்ளூர் மாவட்டம், பொன்னேரி அடுத்த குண்ணம்மஞ்சேரியைச் சேர்ந்தவர் சுனில், 27; தனியார் தொழிற்சாலையில் வெல்டராக பணிபுரிந்து வந்தார். நேற்று முன்தினம் இரவு 7:00 மணிக்கு வெளியே சென்றவர், பின் வீடு திரும்பவில்லை.

இந்நிலையில், பொன்னேரி ஆரணி ஆற்றின் பாலத்தின் கீழ், முகம் முழுதும் சிதைக்கப்பட்டு, கொடூரமாக கொலை செய்யப்பட்டு, சுனில் இறந்து கிடந்தார். தகவலறிந்து சென்ற பொன்னேரி போலீசார், சடலத்தை மீட்டு, பிரேத பரிசோதனைக்காக அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பினர்.

இன்ஸ்பெக்டர் தமிழன்பன் தலைமையிலான போலீசார், கொலை குற்றத்தில் ஈடுபட்டோரை பிடிக்கும் பணியில் இறங்கினர். இதற்கிடையே, சுனிலின் உடல், பிரேத பரிசோதனை செய்யப்பட இருந்தது. அப்போது அவரது உறவினர்கள், மருத்துவமனையில் திரண்டனர்.

'கொலையாளிகளை கைது செய்யும் வரை சடலத்தை வாங்க மாட்டோம்' என, போலீசாரிடம் வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டனர்.

இந்நிலையில், சுனிலை கொலை செய்ததாக, பொன்னேரியைச் சேர்ந்த தீபக், 26, தங்கவேல், 20, குண்ணம்மஞ்சேரி மணிகண்டன், 27, மற்றும் தேவராஞ்சேரி ஆதவன், 19, ஆகியோர், பொன்னேரி காவல் நிலையம் வந்து போலீசாரிடம் சரணடைந்தனர்.

அவர்களை கைது செய்துவிட்டதாக போலீசார் தெரிவித்தாலும், சுனில் உறவினர்கள் நம்பாமல், காவல் நிலையத்தை முற்றுகையிட்டனர். போலீசாரின் சமரச பேச்சை அடுத்து, அனைவரும் அங்கிருந்து கலைந்து சென்றனர்.

இக்கொலைக்கான காரணம் குறித்து போலீசார் கூறியதாவது:

பொன்னேரி அடுத்த சின்னகாவணம் பகுதியில் கடந்தாண்டு ஒருவரது இறுதிச்சடங்கு நிகழ்வில், சுனில் பங்கேற்றார்.

அப்போது, சுனில் தரப்பினருக்கும், பொன்னேரியைச் சேர்ந்த 'கருப்பு' என்ற குணசேகரன், அவரது கூட்டாளி தீபக் தரப்பினருக்கும் இடையே தகராறு ஏற்பட்டது. அதில், குணசேகரனுக்கு கையில் அரிவாள் வெட்டு விழுந்தது. வெட்டு காயமடைந்த குணசேகரன், ஓராண்டாகியும் தன் கை சரியாகாததால், சுனில் தரப்பினர் மீது கோபத்தில் இருந்துள்ளார்.

நேற்று முன்தினம் இரவு, இது தொடர்பாக குணசேகரன், மொபைல் போனில் தீபக்கிடம் பேசி ஆதங்கப்பட்டு உள்ளார்.

இந்நிலையில், சம்பவ நாளன்று, வீட்டில் இருந்து வெளியேறிய சுனில், தீபக் வீட்டின் அருகே உள்ள ஆரணி ஆற்றுப்பாலத்தின் கீழ் தனியாக அமர்ந்திருந்தார். அவ்வழியாக சென்ற தீபக் இதை கவனித்து, தன் நண்பர்களுக்கு தெரிவி த்தார்.

தீபக் மற்றும் அவரது நண்பர்கள் சேர்ந்து, சுனிலை அரிவாளால் சரமாரியாக வெட்டி கொலை செய்து, முகத்தையும் சிதைத்து தப்பிச்சென்றனர்.

இவ்வாறு போலீசார் கூறினர்.

தினமலர் WhatsApp Channel-ல் சேருங்கள்
Latest Tamil news, instantly on WhatsApp
Follow
    Dinamalar Logo
    Follow us
        Dinamalar
        Follow us