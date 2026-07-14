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﻿ முடக்கம்

﻿ முடக்கம்

ADDED : ஜூலை 13, 2026 11:12 PM

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ADDED : ஜூலை 13, 2026 11:12 PM

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�   இரண்டு ஆண்டாக பாதாள சாக்கடை விரிவாக்க திட்டம்... �   புதிய குடியிருப்பு பகுதிகளில் கழிவுநீர் தேங்கி சீர்கேடு

திருவள்ளூர்: திருவள்ளூர் நகராட்சியில், 2050ம் ஆண்டு தேவைக்கு ஏற்ப, பாதாள சாக்கடை திட்டத்தை, 40 கி.மீட்டர் துாரம் நீட்டிக்க வேண்டும் என, தயாரிக்கப்பட்ட கருத்துரு, நிதி மேலாண்மை பிரிவில் கடந்த இரண்டு ஆண்டுகளாக அனுமதி கிடைக்காததால் முடங்கியுள்ளது. அதனால், விடுபட்ட மற்றும் புதிதாக உருவாகியுள்ள குடியிருப்பு பகுதிகளில், கழிவுநீர் தேங்கி சுகாதார சீர்கேடு ஏற்பட்டு வருகிறது.

திருவள்ளூர் நகராட்சியில், கடந்த 2008ல், பாதாள சாக்கடை திட்டப் பணி, 55 கோடி ரூபாய் மதிப்பில் தொடங்கப்பட்டது. அப்போது, 12,000 கட்டடங்கள் இருந்தன.

அதற்கேற்ற வகையில், நகரில் 86.97 கி.மீட்டருக்கு, அத்திட்டத்திற்காக தெருக்களில் கழிவு நீர் புதை குழாய் பதிக்கப்பட்டு, கடந்த 13 ஆண்டுகளாக பாதாள சாக்கடை திட்டம் செயல்படுத்தப்பட்டு வருகிறது.

சுத்திகரிப்பு மையம் வீடுகளில் இருந்து வெளியேற்றப்படும் கழிவு நீரை, மூன்று இடங்களில் சேகரித்து, பின் தேவி மீனாட்சி நகர் அருகில் அமைக்கப்பட்ட சுத்திகரிப்பு மையத்திற்கு கொண்டு செல்லப் படுகிறது.

அங்கு சுத்திகரிக்கப்பட்ட கழிவு நீர், அருகில் உள்ள புட்லுார் ஏரி அருகில் வெளியேற்றப்படுகிறது. தற்போது, அந்த கழிவு நீர் சுத்தி கரிப்பு மையம் செயல்படாததால், புதிதாக 10.48 கோடி மதிப்பில், நவீன கழிவு நீர் சுத்திகரிப்பு மையம் அமைக்கும் பணி நடந்து வருகிறது.

இதற்கிடையே, கடந்த 16 ஆண்டுகளில், திருவள்ளூர் நகராட்சிக்கு உட்பட்ட பகுதிகளான ஜவஹர் நகர், ஜெ.ஜெ.நகர், டோல்கேட், ஜெயா நகர், வி.எம்., நகர் உட்பட, 40க்கும் மேற்பட்ட புதிய குடியிருப்புகள் உருவாகி, அங்கு ஏராளமான வீடுகள் கட்டப் பட்டுள்ளன.

இதனால், வீடுகள் மற்றும் சாலைகளின் எண்ணிக்கை அதிகரித்து விட்டது. இவ்வாறு அதிகரித்து வரும் வீடுகளுக்கு ஏற்ப, பாதாள சாக்கடை திட்டம் விரிவாக்கம் செய்யப்பட வேண்டிய அவசியம் தற்போது ஏற்பட்டு உள்ளது.

தற்போதைய நிலவரப்படி, நகராட்சியில், வீடு, கடைகள், வணிக வளாகம், ஹோட்டல் என, 19,000க்கும் மேற்பட்ட கட்டடங்கள் உள்ளன.

மேலும், ஏற்கனவே கட்டப்பட்ட வீடுகளுக்கும், பாதாள சாக்கடை இணைப்பு வழங்கப்படாமல் உள்ளதால், அவர்கள் தங்களது வீடுகளில் இருந்து வெளியேறும் கழிவு நீரை, மழைநீர் கால்வாய்களில் வெளியேற்றுகின்றனர்.

கணக்கெடுப்பு இதையடுத்து, விடுபட்ட மற்றும் புதிதாக உருவான குடியிருப்பு பகுதிகளில், பாதாள சாக்கடை திட்டத்தை விரிவுபடுத்த வேண்டும் என, கடந்த 5 ஆண்டுகளாக பொதுமக்களும், நகராட்சி கவுன்சிலர்களும் வலியுறுத்தி வருகின்றனர்.

இதையடுத்து, கடந்த 2024ம் ஆண்டு, பாதாள சாக்கடை திட்டத்தை விரிவுபடுத்த வேண்டும் என, நகராட்சி கூட்டத்தில் தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டு, நகராட்சி நிர்வாக ஆணையர் அலுவலகத்திற்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டது.

அதன்பேரில், அதே ஆண்டு இறுதியில், நிதி மேலாண்மை பிரிவினர், திருவள்ளூர் நகராட்சி பகுதிக்கு வந்து, பாதாள சாக்கடை அமைக்காமல், விடுபட்ட பகுதிகளில் கணக்கெடுப்பு நடத்தினர்.

அந்த கணக்கெடுப்பில், நகராட்சியில் பாதாள சாக்கடை திட்டத்தை விரிவுபடுத்த, 40 கி.மீட்டர் துாரத்திற்கு, குழாய்கள் பதிக்க வேண்டும் என, அறிக்கை தயாரித்தனர்.

அந்த அறிக்கை, நிதி மேலாண்மை பிரிவுக்கும், நகராட்சி நிர்வாக ஆணையர் அலுவலகத்திற்கும் சமர்ப்பிக்கப் பட்டது.

அறிக்கை சமர்ப்பிக்கப்பட்டு இரண்டு ஆண்டுகளாகியும், அப்போதைய தி.மு.க., அரசு அதன் மீது எவ்வித நடவடிக்கையும் எடுக்காமல், அலட்சியம் காட்டியது.

இதனால், திருவள்ளூர் நகரில், பாதாள சாக்கடை குழாய் அமைக்கப்பட்டு விடுபட்ட பகுதிகள் மற்றும் புதிய நகர் பகுதிகளில் வசிப்போர், கழிவு நீரை சாலையில் வெளியேற்றுவதால், சுகாதார சீர்கேடு ஏற்பட காரணமாக உள்ளது.

இந்நிலையில், புதிதாக பொறுப்பேற்ற தமிழக வெற்றிக் கழக அரசு, குறிப்பாக நகராட்சி நிர்வாக துறையை கையில் வைத்திருக்கும் முதல்வர் விஜய் மனது வைத்தால் தான், பாதாள சாக்கடை திட்ட விரிவாக்கத்திற்கு அனுமதி கிடைக்கும் என, சமூக ஆர்வலர்கள் கருத்து தெரிவித்துள்ளனர்.

அரசு அனுமதிக்காக காத்திருக்கிறோம்

இதுகுறித்து, திருவள்ளூர் நகராட்சி தலைவர் உதயமலர் கூறியதாவது: திருவள்ளூர் நகராட்சியில், பாதாள சாக்கடை திட்டம் மூலம், 8,000 வீடுகளுக்கு இணைப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது. விரிவாக்கப் பகுதிகளில் பாதாள சாக்கடை திட்டம் செயல்படுத்த வேண்டும் என்ற கவுன்சிலர்களின் கோரிக்கை மற்றும் நகராட்சி தீர்மானம் தமிழக அரசுக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டு உள்ளது. தமிழக அரசின் நிதி மேலாண்மை பிரிவு அலுவலர்களும் நேரடியாக ஆய்வு செய்து, 2050ல் மக்கள் தொகைக்கு ஏற்ப, பாதாள சாக்கடை திட்டத்தை விரிவுபடுத்த, 40 கி.மீட்டர் துாரத்திற்கு குழாய் பதிக்க வேண்டும் என அறிக்கை தயாரித்து, அரசிடம் சமர்ப்பித்துள்ளனர். அந்த அறிக்கைக்கு தமிழக அரசு ஒப்புதல் அளித்து, உரிய நிதி ஒதுக்கீடு செய்த பின், நகர் முழுதும் பாதாள சாக்கடை திட்டம் விரிவாக்கம் செய்யப்படும். இவ்வாறு அவர் கூறினார்.



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