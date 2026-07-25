/உள்ளூர் செய்திகள்/திருவள்ளூர்/ தலைமறைவு ரவுடி நீதிமன்றத்தில் சரண்
ADDED : ஜூலை 25, 2026 04:23 AM
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குன்றத்துார்: குன்றத்துார் அருகே எருமையூர் பகுதியைச் சேர்ந்த மேத்யூ, 34, மீது, கொலை உள்ளிட்ட 24 வழக்குகள் நிலுவையில் உள்ளன.
இதற்கிடையே, குன்றத்துார் அருகே பழந்தண்டலம் ஊராட்சி தலைவர் தியாகராஜனுக்கு கொலை மிரட்டல் விடுத்த வழக்கில், ஏற்கனவே நான்கு பேர், இரு நாட்களுக்கு முன் கைது செய்யப் பட்டனர்.
இந்த வழக்கில் தலைமறைவாக இருந்த மேத்யூ, ஸ்ரீபெரும்புதுார் நீதிமன்றத்தில் நேற்று சரணடைந்தார்; பின் சிறையில் அடைக்கப்பட்டார்.