காரில் கத்திகள், குட்காவுடன் வந்த 6 பேர் கும்பல் கைது
காரில் கத்திகள், குட்காவுடன் வந்த 6 பேர் கும்பல் கைது
ADDED : அக் 17, 2026 06:59 PM
திருவள்ளூர்: திருவள்ளூர் அருகே காரில் கத்திகள், குட்காவுடன் வந்த 6 பேர் கொண்ட கும்பலை போலீசார் கைது செய்தனர்.
திருவள்ளூர் தாலுகா போலீசார் நேற்று முன்தினம், திருப்பாச்சூர் பகுதியில் வாகன சோதனையில் ஈடுபட்டிருந்தனர். அப்போது, திருத்தணி மார்க்கத்தில் இருந்து வந்த காரை நிறுத்தி, அவர்களிடம் போலீசார் சோதனையிட்டனர்.
காரில் வந்தவர்களிடம், 78 கிலோ குட்கா மற்றும் 3 கத்திகள் இருந்தது தெரிய வந்தது. இதையடுத்து போலீசார் விசாரணையில், அவர்கள் பெங்களூரு மணிகண்டன், 46, ஆதர்ஷ் கவுடா, 27, தர்மபுரியை சேர்ந்த முருகன், 32, சிவன், 34, பன்னீர்செல்வம், 26, கிருஷ்ணகிரியை சேர்ந்த கிருஷ்ணகுமார் ,21 என்பது தெரிய வந்தது.
இதுகுறித்து, வழக்கு பதிந்த திருவள்ளூர் தாலுகா போலீசார், கார், குட்கா மற்றும் கத்திகளை பறிமுதல் செய்து, 6 பேரையும் கைது செய்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.