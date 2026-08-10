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﻿ தாய்லாந்தில் இருந்து சென்னைக்கு கடத்திய ரூ.4 கோடி கஞ்சா பறிமுதல்

﻿ தாய்லாந்தில் இருந்து சென்னைக்கு கடத்திய ரூ.4 கோடி கஞ்சா பறிமுதல்

ADDED : ஆக 09, 2026 07:58 PM

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ADDED : ஆக 09, 2026 07:58 PM

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சென்னை: தாய்லாந்தில் இருந்து, சென்னை விமான நிலையத்திற்கு கடத்தி வரப்பட்ட 4 கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான கஞ்சாவை, சுங்கத்துறை அதிகாரிகள் பறிமுதல் செய்தனர்.

தென்கிழக்கு ஆசிய நாடுகளில் ஒன்றான தாய்லாந்து தலைநகர் பாங்காங்கில் புறப்பட்ட பயணியர் விமானம், சென்னை விமான நிலையத்திற்கு, நேற்று இரவு வந்தது.

அதிலிருந்து இறங்கிய, 35 வயதுடைய மலேஷிய நபர், 'சுங்க வரி செலுத்துவதற்கான எந்த பொருட்களும் என்னிடம் இல்லை' என, சோதனையின்றி விரைவாக வெளியே செல்ல பயன்படுத்தும், 'கிரீன் சேனல்' வழியாக செல்ல முயன்றார்.

சந்தேகமடைந்த சுங்கத்துறை அதிகாரிகள், அவரிடம் விசாரணை நடத்தினர். முன்னுக்கு பின் முரணாக பதில் அளித்தார். இதையடுத்து, அவரின் உடைமைகளை சோதனை செய்தபோது, அதில், 4 கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான கஞ்சா இருந்தது தெரியவந்தது. இதையடுத்து அவர் கைது செய்யப்பட்டார்.

அவரிடம் இருந்து கஞ்சாவை பறிமுதல் செய்த சுங்கத்துறை அதிகாரிகள், மலேஷிய நபர், சர்வதேச போதை பொருள் கடத்தல் கும்பலை சேர்ந்தவரா என்பது குறித்து விசாரித்து வருகின்றனர்.

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