ஆரம்ப மருத்துவ நிலையத்தில் ஜெனரேட்டர் வசதி அவசியம்: 5 ஆண்டுகளாக நோயாளிகள் கடும் அவதி
ஆரம்ப மருத்துவ நிலையத்தில் ஜெனரேட்டர் வசதி அவசியம்: 5 ஆண்டுகளாக நோயாளிகள் கடும் அவதி
UPDATED : நவ 14, 2026 04:36 PM
ADDED : நவ 14, 2026 04:34 PM
திருவாலங்காடு: திருவாலங்காடு ஆரம்ப மருத்துவ நிலையம் மேம்படுத்தப்பட்டு ஐந்து ஆண்டுகளாகியும், ஜெனரேட்டர் வசதி ஏற்படுத்தாததால், மின்சாரம் துண்டிக்கப்படும் போது நோயாளிகள் கடும் அவதிப்பட்டு வருகின்றனர்.
திருவாலங்காடில், 50 ஆண்டுகளாக ஆரம்ப மருத்துவ நிலையம் இயங்கி வந்தது. இது, மேம்படுத்தப்பட்ட ஆரம்ப மருத்துவ நிலையமாக, 2021ம் ஆண்டு தரம் உயர்த்தப்பட்டது.
பழைய பி.டி.ஓ., அலுவலக வளாகத்தில், 1 கோடியே 30 லட்சம் ரூபாய் மதிப்பீட்டில் புதிய கட்டடம் கட்டடப்பட்டு, தற்போது பயன்பாட்டில் உள்ளது. ,இங்கு திருவாலங்காடு, மணவூர், சின்னம்மாபேட்டை மற்றும் சுற்றுவட்டார கிராமங்களைச் சேர்ந்த 200க்கும் மேற்பட்ட மக்கள் தினமும் சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனர்.
தவிர, செவ்வாய் மற்றும் வியாழக்கிழமைகளில் ஏராளமான கர்ப்பிணியர் மருத்துவ பரிசோதனைக்காக வருகின்றனர். தற்போது, அறுவை சிகிச்சை பிரிவு தொடங்கப்பட்டு செயல்பாட்டில் உள்ளது. இந்நிலையில், ஆரம்ப மருத்துவ நிலையத்தில் ஜெனரேட்டர் வசதி இல்லை.
பராமரிப்பு பணி மற்றும் மழையால் மின்சாரம் துண்டிக்கப்பட்டால் நோயாளிகள், கர்ப்பிணியர், காற்று வசதி இல்லாமல் அவதியடைகின்றனர். ஐந்தாண்டுகளாக இதே நிலை தொடர்வதால் நோயாளிகள் அதிருப்தி அடைந்துள்ளனர்.
எனவே, மேம்படுத்தப்பட்ட ஆரம்ப மருத்துவ நிலையத்திற்கு ஜெனரேட்டர் வசதி ஏற்படுத்த, மாவட்ட சுகாதார துறை அதிகாரிகள் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என, நோயாளிகள் வேண்டுகோள் விடுத்து வருகின்றனர்.