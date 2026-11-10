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வீட்டின் பூட்டை உடைத்து தங்கம், வெள்ளி, பணம் திருட்டு
வீட்டின் பூட்டை உடைத்து தங்கம், வெள்ளி, பணம் திருட்டு
ADDED : நவ 09, 2026 04:02 PM
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திருமழிசை: வெள்ளவேடு அருகே வீட்டின் பூட்டை உடைத்து 30 சவரன் தங்க நகைகள், 22 ஆயிரம் ரூபாய், அரை கிலோ வெள்ளி பொருடள்கள் திருடு போயுள்ளது.
பூந்தமல்லி ஒன்றியம் குத்தம்பாக்கம் ஊராட்சி, கன்னடபாளையம் பகுதியைச் சேர்ந்தவர் தண்டபாணி, 45. தனியார் தொழிற்சாலை ஊழியரான இவர், தீபாவளியை முன்னிட்டு கடந்த 7ம் தேதி வீட்டைப் பூட்டி கொண்டு குடும்பத்தினருடன் கடலூர் சென்று விட்டார்.
இன்று (நவ.,9) காலை வீட்டுக்கு வந்து பார்த்தபோது வீட்டின் முன்பக்க கதவு உடைக்கப்பட்டிருந்தது தெரிந்தது.
உள்ளே சென்று பார்த்தபோது பீரோவில் இருந்த 30 சவரன் தங்க நகைகள், அரை கிலோ வெள்ளிப் பொருட்கள், 22 ஆயிரம் ரூபாய் திருடப்பட்டிருப்பது தெரிந்தது.
இது குறித்து, வெள்ளவேடு போலீசில், தண்டபாணி அளித்த புகாரைபடி, போலீசார் வழக்குப் பதிந்து விசாரிக்கின்றனர்.