/உள்ளூர் செய்திகள்/திருவள்ளூர்/வீட்டின் பூட்டை உடைத்து தங்கம், வெள்ளி திருட்டு
ADDED : நவ 10, 2026 03:28 PM
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திருவள்ளூர்: காக்களூரில் வீட்டின் பூட்டை உடைத்து தங்கம், வெள்ளி திருடு போனது குறித்து போலீசார் விசாரிக்கின்றனர்.
திருவள்ளூர் அடுத்த காக்களூர் பகுதியைச் சேர்ந்தவர் சிரஞ்சீவி, 31. இவர், தீபாவளி பண்டிகையை முன்னிட்டு, கடந்த 6ம் தேதி வீட்டை பூட்டி கொண்டு குடும்பத்தினருடன் ராமன்சேரி அருகே உள்ள வள்ளியம்மா பேட்டை பகுதிக்கு சென்று விட்டார்.
இந்நிலையில், நேற்று வீட்டுக்கு வந்து பார்த்தபோது வீட்டின் முன்பக்க கதவு உடைக்கப்பட்டிருந்தது. வீட்டின் உள்ளே சென்று பார்த்தபோது பீரோவில் இருந்த 6 சவரன் தங்க நகைகள், அரை கிலோ வெள்ளிப் பொருட்கள் திருடு போனது தெரிந்தது.
இது குறித்து சிரஞ்சீவி அளித்த புகாரின்படி, திருவள்ளூர் தாலுகா போலீசார் வழக்குப் பதிந்து விசாரிக்கின்றனர்.