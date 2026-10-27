இடியும் நிலையில் கழிப்பறை சுவர்: அரசு பள்ளி மாணவர்கள் அச்சம்
இடியும் நிலையில் கழிப்பறை சுவர்: அரசு பள்ளி மாணவர்கள் அச்சம்
UPDATED : அக் 26, 2026 09:52 PM
ADDED : அக் 26, 2026 08:36 PM
திருவள்ளூர்: பராமரிப்பில்லாமல் விரிசல் ஏற்பட்டுள்ள பள்ளி கழிப்பறை சுவர் இடியும் நிலையும் உள்ளதால், மாணவர்கள் அச்சமடைந்துள்ளனர்.
பூண்டி ஒன்றியத்திற்கு உட்பட்டது நெமிலி அகரம் ஊராட்சி. இந்த கிராமத்தில், 1,200க்கும் மேற்பட்டோர் வசித்து வருகின்றனர். அங்குள்ள மாணவர்கள், ஆரம்ப கல்வி கற்பதற்காக, ஊராட்சி ஒன்றிய தொடக்கப் பள்ளி செயல்பட்டு வருகிறது. அந்த பள்ளியில், 100க்கும் மாணவர்கள், 1 முதல் 5ம் வகுப்பு வரை படித்து வருகின்றனர்.
இந்த நிலையில், பள்ளி வளாகத்தில், மாணவர்கள் பயன்படுத்தும் கழிப்பறை மிகவும் பழுதடைந்து, சுற்றுச் சுவரில் விரிசல் ஏற்பட்டுள்ளது. தற்போது மழை காலம் என்பதால், பலத்த காற்றடித்தால் கூட, சுற்றுச் சுவர் இடிந்து விழும் நிலையில் உள்ளது.
மேலும், கழிப்பறையை சுற்றிலும் செடி கொடிகள் வளர்ந்து புதராக காணப்படுகிறது. குப்பைகளும், கழப்பறையைச் சுற்றிலும் தேங்கி உள்ளன.
பழுதடைந்த கழிப்பறை கட்டடத்தை அப்புறப்படுத்தி, புதிய கழிப்பறை வசதி ஏற்படுத்தித் தர வேண்டும் என, பெற்றோர் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.