கும்மிடி ஏகவள்ளி அம்மன் கோவில் குளம் ரூ.41 லட்சத்தில் புதுப்பித்தும் பயனில்லை
கும்மிடி ஏகவள்ளி அம்மன் கோவில் குளம் ரூ.41 லட்சத்தில் புதுப்பித்தும் பயனில்லை
UPDATED : நவ 13, 2026 03:42 PM
ADDED : நவ 13, 2026 03:40 PM
கும்மிடிப்பூண்டி: கும்மிடிப்பூண்டி ஏகவள்ளி அம்மன் கோவில் குளத்தை, 41 லட்சம் ரூபாய் செலவில் புதுப்பித்தும் பயனில்லை என, அப்பகுதி மக்கள் அதிருப்தி தெரிவித்துள்ளனர்.
கும்மிடிப்பூண்டி பேரூராட்சி எல்லைக்கு உட்பட்ட இடத்தில், ஏகவள்ளி அம்மன் கோவில் குளம் உள்ளது.
பல ஆண்டு காலமாக, துார்ந்து, செடி, கொடிகள் சூழ்ந்து முற்றிலும் பயன்படுத்த முடியாத நிலையில் சிதிலமடைந்து இருந்தது.
இந்நிலையில், ‘நமக்கு நாமே’ திட்டத்தின் கீழ், இரு ஆண்டுகளுக்கு முன், 41 லட்சம் ரூபாய் செலவில், கும்மிடிப்பூண்டி பேரூராட்சி நிர்வாகம் சார்பில், அந்த குளம் புதுப்பிக்கப்பட்டது.
அப்போது, குளத்தை துார் வாரி, படித்துறை, சுற்றிலும் நடைபாதை, சுற்றுச்சுவர் வசதி ஏற்படுத்தப்பட்டது.
பேரூராட்சி நிர்வாகத்தினர், அந்த குளத்தை முறையாக பராமரிக்க தவறியதால், அடுத்த சில மாதங்களிலேயே, செடி, கொடிகள் சூழ்ந்து, குளத்தின் நீர் அசுத்தமானதால், ஆகாய தாமரை கொடிகள் படர்ந்தன.
தற்போது, அந்த குளம் பயன்படுத்த முடியாத நிலையில் இருப்பதால், அப்பகுதி மக்கள் கடும் அதிருப்தியில் உள்ளனர்.
ஆகவே, கும்மிடிப்பூண்டி பேரூராட்சி நிர்வாகத்தினர், ஏகவள்ளி அம்மன் கோவில் குளத்தை முறையாக பராமரிக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என, அப்பகுதி மக்கள் வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளனர்.