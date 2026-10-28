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முதல்வர் கோப்பை சிலம்ப போட்டி தங்கம் வென்ற கும்மிடி மாணவர்கள்
முதல்வர் கோப்பை சிலம்ப போட்டி தங்கம் வென்ற கும்மிடி மாணவர்கள்
UPDATED : அக் 28, 2026 05:24 PM
ADDED : அக் 28, 2026 05:24 PM
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கும்மிடிப்பூண்டி: மாநில அளவில் நடந்த முதல்வர் கோப்பை சிலம்ப போட்டியில், கும்மிடிப்பூண்டியை சேர்ந்த இருவர், தங்கப் பதக்கம் வென்றனர்.
சென்னை அடுத்த மேலக்கோட்டையூரில் இயங்கி வரும் தமிழ்நாடு உடற்கல்வியியல் மற்றும் விளையாட்டு பல்கலைக்கழகத்தில், கடந்த வாரம் மாநில அளவிலான முதல்வர் கோப்பை சிலம்ப போட்டிகள் நடந்தன.
அதில், கும்மிடிப்பூண்டி பி.கே.முத்துராமலிங்கம் சிலம்ப கலை கூடத்தில், சிலம்ப பயிற்சி பெறும் மாணவ –மாணவியர் பங்கேற்றனர்.
கல்லுாரி மாணவியருக்கான, 50 கிலோ எடை பிரிவில், இந்துமதி, 19, மாணவர்களுக்கான, 75 கிலோ எடை பிரிவில் ஹேமநாத், 18, ஆகியோர் தங்கப் பதக்கம் வென்றனர். இருவரையும், சிலம்ப கூட ஆசான் கண்ணன் மற்றும் சக மாணவ – மாணவியர் பாராட்டினர்.