நெடுஞ்சாலை துறை வாகனத்தை சிறைப்பிடித்த கும்மிடி வியாபாரிகள்
நெடுஞ்சாலை துறை வாகனத்தை சிறைப்பிடித்த கும்மிடி வியாபாரிகள்
UPDATED : அக் 28, 2026 09:29 PM
ADDED : அக் 28, 2026 09:24 PM
கும்மிடிப்பூண்டி: கும்மிடிப்பூண்டி பஜார் பகுதியில், நடைபாதையில் வைக்கப்பட்டிருந்த விற்பனை பொருட்களை எடுத்து சென்ற நெடுஞ்சாலை துறை வாகனத்தை, வியாபாரிகள் சிறை பிடித்து, அலுவலர்களுடன் வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டனர்.
கும்மிடிப்பூண்டி பஜார் பகுதி அமைந்துள்ள ஜி.என்.டி., சாலையில், போக்குவரத்து நெருக்கடிக்கு காரணமாக இருந்த சாலையோர ஆக்கிரமிப்புகள் அனைத்தையும், கடந்த மாதம் 30ம் தேதி, பலத்த போலீஸ் பாதுகாப்புடன் நெடுஞ்சாலை துறையினர் அகற்றினர்.
இந்நிலையில், நேற்று மாலை, நிரந்தரமான கட்டடங்களில் இயங்கி வரும் கடைகளின் விற்பனை பொருட்கள், கடைக்கு முன் உள்ள நடைபாதையில் வைக்கப்பட்டிருந்தன.
நெடுஞ்சாலை துறை கோட்ட பொறியாளர் ராஜகணபதி தலைமையிலான அலுவலர்கள், அந்த விற்பனை பொருட்களை பறிமுதல் செய்து, ‘ஜீப்’பில் ஏற்றினர்.
அதை கண்ட வியாபாரிகள், ஜீப்பை சிறைப்பிடித்து, நெடுஞ்சாலை துறை அலுவலர்களிடம் வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டனர்.
தகவல் அறிந்து சென்ற கும்மிடிப்பூண்டி போலீசார், வியாபாரிகளை சமாதானம் செய்தனர். தொடர்ந்து, பறிமுதல் செய்யப்பட்ட பொருட்களை, வியபாரிகளிடம் நெடுஞ்சாலை துறையினர் ஒப்படைத்தனர்.
ஒரு மணி நேரம் நெடுஞ்சாலை துறை ஜீப்பை சிறைப்பிடித்து, வியாபாரிகள் வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்ட சம்பவம், கும்மிடிப்பூண்டி பஜார் பகுதியில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது.