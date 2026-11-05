/உள்ளூர் செய்திகள்/திருவள்ளூர்/மோசடி நபர்கள் மீது ‘குண்டாஸ்’
UPDATED : நவ 05, 2026 12:02 AM
ADDED : நவ 05, 2026 12:02 AM
அ நிறம் | அளவு
சென்னை: சென்னை அண்ணா நகரைச் சேர்ந்தவர் மணிவண்ணன், 62; தொழிலதிபர். இவருக்கு, 50 கோடி ரூபாய் கடன் வாங்கி தருவதாக கூறி, இரண்டு கோடி முன்பணம் பெற்று ஏமாற்றியதுடன், கூடுதல் தொகை கேட்டு மிரட்டியதாக குற்றச்சாட்டு எழுந்தது.
இந்த வழக்கில், வில்லிவாக்கத்தைச் சேர்ந்த லயன் முத்துவேல், 48, அவரது கூட்டாளி குருபரன், 40 ஆகியோரை, சென்னை மத்திய குற்றப்பிரிவு போலீசார் கைது செய்தனர்.
விசாரணையில், இருவர் மீதும் சென்னையில் பல்வேறு காவல் நிலையங்களில், 100 கோடி ரூபாய்க்கு மேல் மோசடி செய்த வழக்குகள் உள்ளது தெரியவந்தது.
இந்நிலையில், இருவரும் குண்டர் தடுப்பு சட்டத்தில் கைது செய்யப்பட்டனர்.