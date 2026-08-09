ஷீரடி சாய்பாபா கோவிலில் குரு பவுர்ணமி பூஜை

UPDATED : ஜூலை 30, 2026 04:00 PM
ADDED : ஜூலை 30, 2026 03:41 PM
திருத்தணி:கே.ஜி.கண்டிகையில் உள்ள ஷீரடி சாய்பாபா கோவிலில், குரு பவுர்ணமியை ஒட்டி பாலாபிஷேகம் மற்றும் சிறப்பு பூஜைகள் நடந்தன.
திருத்தணி ஒன்றியம், கே.ஜி.கண்டிகை சாய்நகரில் உள்ள ஷீரடி சாய்பாபா கோவிலில், குரு பவுர்ணமியை ஒட்டி, அதிகாலை 5:0 மணிக்கு, சுப்ரபாதம் நிகழ்ச்சி நடந்தது.
தொடர்ந்து, 5:15 மணிக்கு காகவ ஆரத்தி, காலை 6:00 மணி முதல் காலை 8:00 மணி வரை மூலவருக்கு பாலாபிஷேகம், அலங்காரம் மற்றும் சிறப்பு தீபாரானை நடந்தது.
தொடர்ந்து, காலை 9:00 மணிக்கு கணபதி ஹோமம், நவகிரஹ ஹோமம், சுதர்சன ஹோமம், சத்யநாராயண பூஜை ஆகியவையும் நடந்தன.
மதியம் பக்தர்களுக்கு அன்னதானம் வழங்கப்பட்டு, மாலையில் ஸ்ரீசத்ரு சாயி பஜனை மற்றும் சந்தியா ஆரத்தி நடந்தது. இரவு 8:30 மணிக்கு ஷேஜ் ஆரத்தியுடன் விழா நிறைவடைந்தது.
இந்த விழாவில், திருத்தணி, கே.ஜி.கண்டிகை மற்றும் சுற்றியுள்ள கிராமங்களில் இருந்து, 1,000த்திற்கும் மேற்பட்ட பக்தர்கள் பங்கேற்று வழிபட்டனர். இதற்கான ஏற்பாடுகளை, கோவில் நிர்வாக தலைவர் சாய்சீனிவாசன் மற்றும் நிர்வாகிகள் செய்திருந்தனர்.