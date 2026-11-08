கைத்தறி கூட்டுறவு சங்கத்தில் ரூ.1.75 லட்சம் பறிமுதல்
கைத்தறி கூட்டுறவு சங்கத்தில் ரூ.1.75 லட்சம் பறிமுதல்
ADDED : நவ 07, 2026 05:47 PM
ஆர்.கே.பேட்டை: கைத்தறி கூட்டுறவு சங்கத்தில் லஞ்ச ஒழிப்பு போலீசார் நடத்திய சோதனையில், 1.75 லட்சம் ரூபாய் பறிமுதல் செய்யப்பட்டுள்ளது.
திருவள்ளூர் மாவட்டத்தில், 77 கைத்தறி கூட்டுறவு சங்கங்கள் செயல்பட்டு வருகின்றன. இதில், 3,000 நெசவாளர்கள் உறுப்பினர்களாக உள்ளனர். இந்த சங்கங்கள் மூலம் இரண்டு மாதங்களாக இலவச சேலை உற்பத்தி செய்யப்பட்டு வருகிறது.
சேலை நெசவு செய்த நெசவாளர்களுக்கு, தீபாவளியை ஒட்டி நேற்று (நவ.,6) சம்பளம் விடுவிக்கப்பட இருந்தது. இதற்காக, ஆர்.கே.பேட்டை, பள்ளிப்பட்டு தாலுகாவிற்கு உட்பட்ட கூட்டுறவு சங்க செயலர்கள், ஆர்.கே.பேட்டையில் உள்ள கைத்தறி கூட்டுறவு சங்க அலுவலகத்திற்கு வரவழைக்கப்பட்டனர்.
அவர்களுக்கு, சம்பளம் விடுவிப்பதற்காக, கைத்தறி துணி நுால் துறை உதவி இயக்குனர் தேவிபத்மஜா அலுவலகத்திற்கு வந்தார். இந்நிலையில், திருவள்ளூர் மாவட்ட லஞ்ச ஒழிப்பு போலீசார், கைத்தறி சங்க அலுவலகத்தில் சோதனை நடத்தினர்.
இதில், அவர்களிடம் இருந்து 1.25 லட்சம் ரூபாயும், கூட்டுறவு சங்க அலுவலகத்தில் இருந்து கணக்கில் வராத, 50,360 ரூபாயும் பறிமுதல் செய்யப்பட்டது.
நெசவாளர்களுக்கு சம்பளம் விடுவிப்பதற்காக, கூட்டுறவு சங்க அதிகாரிகள் பணம் வசூலிப்பதாக எழுந்த புகாரின்படி, லஞ்ச ஒழிப்பு போலீசார் இந்த சோதனையை மேற்கொண்டதாக தெரியவந்துள்ளது.
நேற்று நள்ளிரவு வரை நடந்த சோதனையில், பறிமுதல் செய்யப்பட்ட பணம் மற்றும் சங்க செயலர்களின் ஆன்லைன் பரிமாற்ற விபரங்களையும், லஞ்ச ஒழிப்பு போலீசார் சேகரித்துள்ளனர்.