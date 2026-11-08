தீபாவளிக்கு சம்பளம் கிடைக்காததால் கைத்தறி நெசவாளர்கள் கவலை
தீபாவளிக்கு சம்பளம் கிடைக்காததால் கைத்தறி நெசவாளர்கள் கவலை
ADDED : நவ 07, 2026 01:08 PM
ஆர்.கே.பேட்டை: தீபாவளி இன்று கொண்டாடப்பட உள்ள நிலையில், பள்ளிப்பட்டு, ஆர்.கே.பேட்டையில் கைத்தறி நெசவாளர்களுக்கு சம்பளம் வழங்காததால், அவர்கள் கவலையடைந்து உள்ளனர்.
பள்ளிப்பட்டு மற்றும் ஆர்.கே.பேட்டை தாலுகாவில் கைத்தறி கூட்டுறவு சங்கங்கள் வாயிலாக, 1,500 நெசவாளர்கள் இலவச சேலையை நெசவு செய்து வருகின்றனர்.
இரண்டு மாதங்களாக நெசவு செய்த சேலைகளுக்கான சம்பளம், ஆர்.கே.பேட்டை கைத்தறி கூட்டுறவு சங்கத்தில் இருந்து நெசவாளர்களுக்கு, நேற்று (நவ.,6) விடுவிக்கப்பட இருந்தது. இதற்காக, மாவட்ட கைத்தறி கூட்டுறவு சங்க அதிகாரிகள் அங்கு கூடியிருந்தனர். 50க்கும் மேற்பட்ட கூட்டுறவு சங்க செயலர்களும் வந்திருந்தனர்.
இந்நிலையில், சங்க அலுவலகத்தில் திருவள்ளூர் மாவட்ட லஞ்ச ஒழிப்பு போலீசார் சோதனை மேற்கொண்டனர். இந்த சோதனை நள்ளிரவு 12:00 மணி வரை நீடித்ததால், நெசவாளர்களுக்கு சம்பளம் விடுவிக்கும் பணி நடைபெறவில்லை.
இன்றும் (நவ.,7) நெசவாளர்களுக்கு சம்பளம் கிடைக்கவில்லை. இதனால், இன்று தீபாவளியை கொண்டாடுவதற்காக, இரண்டு மாதங்களாக முழுவீச்சில் நெசவு பணிகளை மேற்கொண்டிருந்த நெசவாளர்கள், கையில் பணமின்றி தவிக்கும் நிலை ஏற்பட்டுள்ளது.