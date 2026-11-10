வீட்டின் பூட்டு உடைப்பு: நகை, பணம் திருடியவர் கைது
வீட்டின் பூட்டு உடைப்பு: நகை, பணம் திருடியவர் கைது
UPDATED : நவ 09, 2026 06:10 PM
ADDED : நவ 09, 2026 04:02 PM
திருவாலங்காடு: மணவூர் அருகே வீட்டின் பூட்டை உடைத்து, நகை, பணத்தை திருடிய அருணாசலம், 29, என்பவரை, திருவாலங்காடு போலீசார் இன்று (நவ.,9) கைது செய்தனர்.
திருவாலங்காடு ஒன்றியம் மணவூர் அண்ணாநகர் பகுதியைச் சேர்ந்தவர் பாலாஜி, 35. திருவள்ளூரில் ஹோட்டல் நடத்தி வருகிறார். இவரது வீட்டில் கடந்த 4ம் தேதி புகுந்த மர்ம நபர்கள் வீட்டின் முன்பக்க கதவை உடைத்து பீரோவில் வைத்திருந்த 10 சவரன் தங்க நகைகள் மற்றும் வெள்ளி பொருட்கள், ரூ.13 ஆயிரம் பணம் திருடி சென்றனர்.
இதுகுறித்து பாலாஜி அளித்த புகாரின் பேரில் திருவாலங்காடு போலீசார் அப்பகுதியில் உள்ள சிசிடிவி கேமரா பதிவுகளை கைப்பற்றி வழக்கு பதிந்து திருடனை தேடி வந்தனர்.
இந்நிலையில் இன்று திருட்டில் தொடர்புடையதாக சென்னை கே.கே.நகர் பகுதியைச் சேர்ந்த அருணாச்சலம், 29, என்பவரை போலீசார் கைது செய்து விசாரிக்கின்றனர்.