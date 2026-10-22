'டோல்கேட்'டில் கட்டணம் செலுத்தாமல் தப்பிக்க வெளிவட்ட சாலையை தவிர்க்கும் கனரக வாகனங்கள்: பொன்னேரியில் நெரிசலில் தத்தளிக்கும் வாகன ஓட்டிகள்
'டோல்கேட்'டில் கட்டணம் செலுத்தாமல் தப்பிக்க வெளிவட்ட சாலையை தவிர்க்கும் கனரக வாகனங்கள்: பொன்னேரியில் நெரிசலில் தத்தளிக்கும் வாகன ஓட்டிகள்
UPDATED : அக் 13, 2026 04:52 PM
ADDED : அக் 13, 2026 04:24 PM
பொன்னேரி: 'டோல்கேட்'டில் கட்டணம் செலுத்தாமல் தப்பிக்க, மீஞ்சூர் - வண்டலூர் வெளிவட்ட சாலையை தவிர்க்கும் கனரக வாகனங்கள், பொன்னேரி நகரத்திற்குள் சென்று வருவதால், கடும் போக்குவரத்து நெரிசல் ஏற்பட்டு, வாகன ஓட்டிகள் தத்தளித்து வருகின்றனர்.
மீஞ்சூர் அடுத்த காட்டுப்பள்ளியில், எண்ணுார் காமராஜர் துறைமுகம் மற்றும் அதானி துறைமுகம் ஆகியவை அமைந்துள்ளன.
வடமாநிலங்களில் இருந்து துறைமுகங்களுக்கு கன்டெய்னர் ஏற்றி செல்லும் லாரிகள், தச்சூர்- - பொன்னேரி - -மீஞ்சூர் நெடுஞ்சாலை வழியாக பயணிக்கின்றன.
அதேபோல், மணலி, வல்லுார், கொண்டக்கரை, எலவம்பேடு, நாலுார் ஆகிய பகுதிகளில் உள்ள கன்டெய்னர் முனையங்களுக்கு சென்று வரும் லாரிகளும், இதே சாலை வழியாக பயணிக்கின்றன.
இவை, பொன்னேரி நகரப்பகுதிக்குள் வந்து செல்லும்போது, தினசரி கடும் போக்குவரத்து நெரிசல் ஏற்படுகிறது.
செங்குன்றம் சாலையில் உள்ள பழைய போலீஸ் குடியிருப்பு பகுதி வரை, 2 கி.மீ., தொலைவிற்கு குறுகலாக உள்ள சாலையை கன்டெய்னர் லாரிகள் கடக்கும் போது, எதிரில் வரும் வாகனங்கள் ஒதுங்க முடியாத நிலை ஏற்படுகிறது.
அதனால், எதிரெதிரே நிற்கும் கன்டெய்னர் லாரிகளால், சாலையில் பயணிக்கும் மற்ற வாகன ஓட்டிகள் சிரமத்திற்கு ஆளாகின்றனர்.
இதுகுறித்து, சமூக ஆர்வலர்கள் கூறியதாவது:
தற்போது, காலை, மாலையில் மட்டும், இரண்டு மணி நேரம் கனரக வாகனங்கள் பொன்னேரி நகருக்குள் செல்ல தடை விதிக்கப்பட்டு உள்ளது.
அந்த தடை நேரத்தை தவிர, மற்ற நேரங்களில் வரிசையாக செல்லும் கன்டெய்னர் லாரிகளால், கடுமையான போக்குவரத்து நெரிசல் ஏற்படுகிறது.
கன்டெய்னர் லாரிகள் செல்ல, மீஞ்சூர் - வண்டலுார் வெளிவட்ட சாலை இருந்தும், சுங்க கட்டணத்தை தவிர்க்க, பெரும்பாலான வாகனங்கள் பொன்னேரி நகருக்குள் வந்து செல்கின்றன.
எனவே, பொன்னேரி நகருக்குள் கன்டெய்னர் லாரிகள் செல்ல நாள் முழுதும் தடை விதிக்க வேண்டும்.
இவ்வாறு அவர்கள் கூறினர்.