/உள்ளூர் செய்திகள்/திருவள்ளூர்/ஷீரடி சாய்பாபா கோவிலில் மாற்றுத்திறனாளிக்கு உதவி
ADDED : நவ 07, 2026 05:47 PM
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திருத்தணி: தீபாவளியை ஒட்டி, ஷீரடி சாய்பாபா கோவிலில் சிறப்பு பூஜைகள் நடத்தப்பட்டது. மேலும், மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு நலத்திட்ட உதவிகள் வழங்கப்பட்டன.
திருத்தணி, கே.ஜி.கண்டிகையில் உள்ள ஷீரடி சாய்பாபா கோவிலில், தீபாவளியை ஒட்டி இன்று (நவ.,7) காலை 8:00 மணிக்கு மூலவருக்கு 108 லிட்டர் பாலாபிஷேகம் நடந்தது. தொடர்ந்து, அலங்காரம் மற்றும் தீபாராதனை நடந்தது.
பின், கோவில் நிர்வாகம் சார்பில், 60 மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு, 1,500 ரூபாய் மதிப்புள்ள மளிகை பொருட்கள், இனிப்புகள் வழங்கப்பட்டது. மேலும், சாய்பாபா சிறப்பு அலங்காரத்தில் கோவிலை மூன்று முறை வலம் வந்து பக்தர்களுக்கு அருள்பாலித்தார்.