மின் இணைப்பு வழங்காததால் ஒளிராத உயர்கோபுர மின்விளக்கு
மின் இணைப்பு வழங்காததால் ஒளிராத உயர்கோபுர மின்விளக்கு
UPDATED : நவ 18, 2026 04:48 PM
ADDED : நவ 18, 2026 04:46 PM
திருவள்ளூர்: சிறுவானுார்கண்டிகையில், மின் இணைப்பு வழங்கப்படாததால், உயர் கோபுர மின் விளக்கு ஒளிராமல், காட்சிப்பொருளாக நிற்கிறது.
திருவள்ளூர் – ஊத்துக்கோட்டை சாலையில் அமைந்துள்ளது சிறுவானுார்கண்டிகை. இந்த கிராமத்தில், ஒன்றிய தொடக்கப் பள்ளி அருகில், சிறுவானுார் கிராமத்திற்கு செல்லும் சாலை சந்திப்பு உள்ளது.
அந்த இடத்திற்கு அருகில் பேருந்து நிறுத்தமும், தனியார் திருமண மண்டபம் மற்றும் 50க்கும் மேற்பட்ட வீடுகளும் உள்ளன.
இந்நிலையில், பூண்டி ஒன்றிய நிர்வாகம் சார்பில், சிறுவானுார் பிரிவு சாலை நடுவில், உயர்கோபுர மின் விளக்கு அமைக்கப்பட்டுள்ளது. ஆனால், அந்த மின் விளக்கிற்கு, இதுவரை மின் இணைப்பு வழங்கப்படவில்லை.
அதனால், இரவில் மின் விளக்கு ஒளிராமல், அப்பகுதி இருளில் மிதப்பதுடன், உயர்கோபுர கம்பம் மட்டும் காட்சிப்பொருளாக நிற்கிறது.
இதனால், அப்பகுதி மக்களும், பேருந்துக்கு காத்திருக்கும் பயணியரும் தினசரி அவதிப்பட்டு வருகின்றனர்.
எனவே, உயர்கோபுர மின் விளக்கிற்கு, உடனடியாக மின் இணைப்பு வழங்க, பூண்டி ஒன்றிய நிர்வாகம் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என, அப்பகுதி மக்கள் வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளனர்.