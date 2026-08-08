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சிறுமழைக்கே சாலையில் தேங்கிய மழை நீர் நெடுஞ்சாலை துறை அதிகாரிகள் மெத்தனம்

சிறுமழைக்கே சாலையில் தேங்கிய மழை நீர் நெடுஞ்சாலை துறை அதிகாரிகள் மெத்தனம்

UPDATED : ஆக 08, 2026 03:24 AM

ADDED : ஆக 07, 2026 03:43 PM

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UPDATED : ஆக 08, 2026 03:24 AM ADDED : ஆக 07, 2026 03:43 PM

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பொன்னேரி, ஆக. 8﻿-

சிறுமழைக்கே, பொன்னேரி - செங்குன்றம் நெடுஞ்சாலையில் ஆங்காங்கே மழைநீர் தேங்கியுள்ளது. அதை அகற்ற நெடுஞ்சாலை துறை அதிகாரிகள் எந்த நடவடிகையும் எடுக்காமல் மெத்தனமாக உள்ளதால், வாகன ஓட்டிகள் சிரமத்துடன் பயணித்து வருகின்றனர்.

பொன்னேரி மற்றும் அதை சுற்றியுள்ள பகுதிகளில், நேற்று முன்தினம் மாலை சிறிது நேரம் மழை பொழிந்தது. இதில், பொன்னேரி - செங்குன்றம் சாலையில் உள்ள துர்கா நகர், கிருஷ்ணாபுரம் பகுதிகளில், மழைநீர் குளம் போல் தேங்கியது.

தேங்கிய மழைநீரை வெளியேற்ற, பொன்னேரி நெடுஞ்சாலைத்துறை அதிகாரிகள் எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்காமல் மெத்தனமாக இருப்பதால், வாகன ஓட்டிகள் பெரும் சிரமத்திற்கு இடையே பயணித்து வருகின்றனர்.



கனரக வாகனங்கள் செல்லும்போது, தேங்கியுள்ள மழைநீரை, சாலையில் நடந்து செல்வோர், இருசக்கர வாகன ஓட்டிகள் மீது வாரியிறைத்து செல்கின்றன.

சிறுமழைக்கே, சாலைகளில் தேங்கும் மழைநீரை வெளியேற்ற, எந்தவொரு நடவடிக்கையும் எடுக்காமல் மெத்தனமாக உள்ள நெடுஞ்சாலைத்துறை அதிகாரிகள் மீது, அப்பகுதி வாகன ஓட்டிகள் அதிருப்தியுடன் உள்ளனர்.

எனவே, சாலைகளில் மழைநீர் தேங்காத வகையில், தேவையான முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளை, பொன்னேரி நெடுஞ்சாலைத்துறை அதிகாரிகள் மேற்கொள்ள வேண்டும் என, அவர்கள் வலியுறுத்தி உள்ளனர்.

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