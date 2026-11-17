ஹிந்து சமய அறநிலைய துறை ஆபீஸ் கட்டுமான பணிகள் பாதியில் நிறுத்தம்: இட நெருக்கடியில் பணிபுரியும் ஊழியர்கள்
ஹிந்து சமய அறநிலைய துறை ஆபீஸ் கட்டுமான பணிகள் பாதியில் நிறுத்தம்: இட நெருக்கடியில் பணிபுரியும் ஊழியர்கள்
UPDATED : நவ 16, 2026 03:56 PM
ADDED : நவ 16, 2026 03:54 PM
திருவள்ளூர்: திருவள்ளூரில், 1.50 கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில் தொடங்கப்பட்ட, ஹிந்து சமய அறநிலைய துறை உதவி ஆணையர் அலுவலக கட்டுமான பணிகள், பாதியில் நிறுத்தப்பட்டதால், தற்போது இட நெருக்கடியில் ஊழியர்கள் பணிபுரிந்து வருகின்றனர்.
திருவள்ளூர் மாவட்டத்தில், ஹிந்து சமய அறநிலையத் துறை கட்டுப்பாட்டில், 1,026 கோவில்கள் உள்ளன.
அந்த கோவில்களை கண்காணிக்க, ஹிந்து சமய அறநிலையத் துறை உதவி ஆணையர் அலுவலகம், திருவள்ளூர் ஜெயா நகரில் உள்ள தனியார் கட்டடத்தில், வாடகைக்கு இயங்கி வருகிறது.
வாடகை கட்டடம் குறுகலாக இருப்பதால், அங்கு பணிபுரியும் ஊழியர்கள், இட நெருக்கடியில் தவித்து வருகின்றனர்.
இதையடுத்து, ஹிந்து சமய அறநிலையத் துறை வாயிலாக, திருவள்ளூர் கலெக்டர் அலுவலகம் எதிரில், 1.50 கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில், புதிதாக அலுவலகம் கட்டும் பணி, 2024ம் ஆண்டு தொடங்கப்பட்டது.
கட்டடம் கட்டி முடிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில், அங்கு கழிப்பறை உள்ளிட்ட இறுதி கட்ட பணிகள் முடிவுறாமல் பாதியில் நிறுத்தப்பட்டு உள்ளன.
மேலும், டி.டி.சி.பி., எனப்படும் நகர் மற்றும் ஊரமைப்பு துறையின் கட்டுமான அங்கீகாரம் கிடைக்காததால், அலுவலகத்தை திறப்பதில் சிக்கல் உள்ளதாக அறநிலைய துறை ஊழியர்கள் தெரிவித்தனர்.
இந்நிலையில், கடந்த ஆண்டு முதல், ஹிந்து சமய அறநிலைய துறை இணை ஆணையர் அலுவலகம், ஜெ.என்., சாலையில் வாடகை கட்டடத்தில் தான் இயங்கி வருகிறது.
வாடகை கட்டடத்தில் இயங்கும் இணை ஆணையர் மற்றும் உதவி ஆணையர் அலுவலகங்கள், ஒரே இடத்தில் இயங்கினால், அரசுக்கு வாடகை செலவு குறைவதுடன், நிர்வாகம் செய்வதற்கும் வசதியாக இருக்கும்.
எனவே, புதிதாக கட்டப்பட்டுள்ள கட்டடத்தை நிறைவு செய்து, உடனடியாக பயன்பாட்டிற்கு திறக்க வேண்டும் என, ஹிந்து சமய அறநிலையத் துறை ஊழியர்கள் வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளனர்.