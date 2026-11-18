UPDATED : நவ 18, 2026 07:56 PM
ADDED : நவ 18, 2026 07:56 PM
திருவள்ளூர்: திருவள்ளூரில், மயங்கி விழுந்து கணவன் உயிரிழந்தது குறித்து, மனைவி கொடுத்த புகாரின்படி, திருவள்ளூர் நகர போலீசார் வழக்கு பதிந்து விசாரித்து வருகின்றனர்.
திருவள்ளூர் பெரியகுப்பம் பகுதியைச் சேர்ந்தவர் துளசி, 47. கூலி வேலை செய்து வரும் இவருக்கு, கடந்த 2005ம் ஆண்டு திருமணமாகி, விக்கிமா, 40, என்ற மனைவியும், மகன், மகள் என இரு குழந்தைகளும் உள்ளனர்.
கணவன் – மனைவியிடையே ஏற்பட்ட கருத்து வேறுபாட்டால், கடந்த 2024ம் ஆண்டு முதல், தனது பெற்றோர் வீட்டில் வசித்து வந்தார். மனைவி பிரிந்த ஏக்கத்தில், குடிப்பழக்கத்திற்கு அடிமையானதாக கூறப்படுகிறது.
கடந்த 16ம் தேதி, தனது சகோதரி வீட்டிற்கு வந்த துளசி, அங்கு மயங்கி விழுந்தார். இதையடுத்து, அவரது உறவினர்கள், அவரை சிகிச்சைக்காக திருவள்ளூர் அரசு மருத்துவமனைக்கு கொண்டு சென்றனர். அங்கு அவரை பரிசோதித்த மருத்துவர், அவர் ஏற்கனவே இறந்து விட்டதாக தெரிவித்தனர்.
இதுகுறித்து, அவரது மனைவி விக்கிமா கொடுத்த புகாரின்படி, திருவள்ளூர் நகர போலீசார் வழக்கு பதிந்து விசாரித்து வருகின்றனர்.