ADDED : நவ 21, 2026 04:31 PM
ஊத்துக்கோட்டை: ஆந்திராவில் இருந்து சட்டவிரோதமாக மணல் கடத்திய லாரியை பறிமுதல் செய்த கனிமவள துறையினர், காவல் நிலையத்தில் ஒப்படைத்தனர். மேலும், லாரி ஓட்டுநரை தேடி வருகின்றனர்.
ஆந்திராவில் இருந்து ஆறுவழிச் சாலை வழியே, சட்டவிரோதமாக மணல் கடத்துவதாக, திருவள்ளூர் கலெக்டர் கவிதாவுக்கு தகவல் கிடைத்தது. அவரது உத்தரவின்படி, கனிமவள துறையினர் நேற்று காலை, போந்தவாக்கம் பகுதியில் தீவிர வாகன சோதனை மேற்கொண்டனர்.
அப்போது, அவ்வழியே கிராவல் மணல் ஏற்றி வந்த லாரியை அதிகாரிகள் மடக்கினர். அதிகாரிகளை கண்டதும் லாரியை நிறுத்திவிட்டு ஓட்டுனர் தப்பியோடினார். அதில், கிராவல் மணல் இருந்தது தெரிந்தது.
லாரியை பறிமுதல் செய்த கனிமவள துறையினர், பென்னலுார்பேட்டை காவல் நிலையத்தில் ஒப்படைத்தனர். இதுகுறித்து, போலீசார் வழக்குப் பதிந்து, லாரியின் உரிமையாளர் மற்றும் ஓட்டுனரை தேடி வருகின்றனர்.