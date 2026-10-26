தொடர் மழையால் நீர்வரத்து அதிகரிப்பு திருவள்ளூர் ஏரிகளின் நீர்மட்டம் உயர்வு
தொடர் மழையால் நீர்வரத்து அதிகரிப்பு திருவள்ளூர் ஏரிகளின் நீர்மட்டம் உயர்வு
ADDED : அக் 25, 2026 06:35 PM
திருவள்ளூர்: திருவள்ளூர் மாவட்டத்தில் நேற்று (அக்.,24) பெய்த மழையின் காரணமாக, வரத்துக் கால்வாய்கள் மூலம் பெறப்படும் நீர் அதிகரித்துள்ளதால், சென்னை மக்களின் குடிநீர் ஆதாரமாக உள்ள நீர்நிலைகளின் நீர்மட்டம் உயர்ந்து வருகிறது.
இதுகுறித்து, நீர்வள ஆதாரத்துறையினர் வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பில் கூறப்பட்டுள்ளதாவது:
திருவள்ளூர் மாவட்டத்தில், நேற்று பெய்த மழையில், இன்று (அக்.,25) காலை 6:00 மணி நிலவரப்படி, ஏரிகளின் நீர்மட்டம் உயர்ந்து வருகிறது.
இதில், பூண்டி ஏரியின் மொத்த கொள்ளளவான, 3,231 மில்லியன் கன அடியில், தற்போது தண்ணீர் இருப்பு 525 மில்லியன் கன அடியாக உள்ளது.
நீர்வரத்து, வினாடிக்கு 440 கன அடியாகவும், வெளியேற்றம் இணைப்பு கால்வாய் வழியாகவும், பேபி கால்வாய் வழியாகவும் என, மொத்தம் 30 கன அடியாகவும் உள்ளது.
சோழவரம் ஏரியின் மொத்த கொள்ளளவான, 1,081 மில்லியன் கன அடியில், தண்ணீர் இருப்பு 144 மில்லியன் கன அடியாக உள்ளது. நீர்வரத்து, வினாடிக்கு 10 கன அடியாக உள்ளது.
புழல் ஏரியில் மொத்த கொள்ளளவான, 3,300 மில்லியன் கன அடியில், தற்போது தண்ணீர் இருப்பு 2,415 மில்லியன் கன அடியாக உள்ளது. நீர்வரத்து, வினாடிக்கு 230 கன அடியாக உள்ளது. வினாடிக்கு 206 கன அடி நீர் வெளியேற்றப்பட்டு வருகிறது.
கண்ணன்கோட்டை ஏரியின் மொத்த கொள்ளளவான, 500 மில்லியன் கன அடியில், தற்போது தண்ணீர் இருப்பு 250 மில்லியன் கன அடியாக உள்ளது. நீர்வரத்து, வினாடிக்கு 40 கன அடியாகவும், நீர் வெளியேற்றம் 19 கன அடியாகவும் உள்ளது.
வீராணம் ஏரியின் மொத்த கொள்ளளவான, 1,465 மில்லியன் கன அடியில், தற்போது தண்ணீர் இருப்பு 717 மில்லியன் கன அடியாக உள்ளது. நீர்வரத்து, வினாடிக்கு 870 கன அடியாகவும், நீர் வெளியேற்றம் 98 கன அடியாகவும் உள்ளது.
செம்பரம்பாக்கம் ஏரியின் மொத்த கொள்ளளவான, 3,645 மில்லியன் கன அடியில், தற்போது தண்ணீர் இருப்பு 1,493 மில்லியன் கன அடியாக உள்ளது.
நீர் வரத்து, வினாடிக்கு 150 கன அடியாகவும், சென்னை மாநகர மக்களின் குடிநீருக்காக திறக்கப்படும் நீர், வினாடிக்கு 193 கன அடியாகவும் உள்ளது.
மொத்தத்தில், திருவள்ளூர் மாவட்டத்தில், சில நாட்களாக பெய்த தொடர் மழையின் காரணமாக, ஏரியை சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் இருந்து, வரத்து கால்வாய்கள் மூலம் பெறப்படும் மழை நீரால், நீர்த்தேக்கங்களின் நீர் இருப்பு கணிசமாக உயர்ந்து வருகிறது.
இதன் மூலம், ஆறு ஏரிகளில் மொத்த கொள்ளளவான, 13,222 மில்லியன் கன அடியில், தற்போது 5,544 மில்லியன் கன அடி தண்ணீர் இருப்பு உள்ளதென, நீர்வளத்துறை அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர்.