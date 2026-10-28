பழமையான கோவில் சிலைகள் சேதம் குற்றவாளிகளை கைது செய்ய வலியுறுத்தல்
பழமையான கோவில் சிலைகள் சேதம் குற்றவாளிகளை கைது செய்ய வலியுறுத்தல்
UPDATED : அக் 27, 2026 10:11 PM
ADDED : அக் 27, 2026 10:06 PM
சென்னை: ‘பழமையான சோமநாதர் கோவிலில், நந்தி சிலை சேதப்படுத்தப்பட்ட சம்பவத்தில் தொடர்புடையவர்களை கைது செய்யாவிட்டால், போராட்டம் நடத்தப்படும்’ என, ஹிந்து முன்னணி எச்சரித்துள்ளது.
திருவள்ளூர் மாவட்டம், பள்ளிப்பட்டு ஒன்றியம், வெளியகரம் கிராமத்தில், மரகதவல்லி உடனுறை சோமநாதீஸ்வரர் கோவில் அமைந்துள்ளது. 1,300 ஆண்டுகள் பழமையான இக்கோவிலில், 13ம் நுாற்றாண்டைச் சேர்ந்த கல்வெட்டுகள் உள்ளதாகக் கூறப்படுகிறது.
கடந்த 4ம் தேதி, மர்ம நபர்கள் நந்தி சிலையை சேதப்படுத்தி, கோவில் வளாகத்துக்கு வெளியே வீசியுள்ளனர். ஏற்கனவே, மூன்று ஆண்டுகளுக்கு முன், முருகன் சிலையும் சேதப்படுத்தப்பட்டது. அடுத்தடுத்து நடந்த இச்சம்பவங்கள், பக்தர்களிடையே அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளன.
இதுகுறித்து, ஹிந்து முன்னணியினர், ஊர் மக்களுடன் சென்று பார்வையிட்டு, பள்ளிப்பட்டு காவல் நிலையத்தில் புகார் அளித்தனர். ஆனால், இதுவரை உரிய விசாரணை நடத்தி, குற்றவாளிகள் மீது நடவடிக்கை எடுக்கவில்லை எனக் குற்றம் சாட்டுகின்றனர்.
இதுகுறித்து, ஹிந்து முன்னணி திருவள்ளூர் மாவட்ட தலைவர் வினோத் கண்ணா கூறியதாவது:
வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க கோவிலில், சிலைகளை சேதப்படுத்தியவர்களை போலீசார் உடனடியாக கண்டறிந்து கைது செய்ய வேண்டும்.
தவறினால், திருவள்ளூர் கலெக்டர் அலுவலகம் முன் போராட்டம் நடத்தப்படும். அதற்கும் தீர்வு கிடைக்காவிட்டால், நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடரப்படும்.
இவ்வாறு அவர் கூறினார்.