கடல் நீரை குடிநீராக்கும் ஆலை பணியை துரிதப்படுத்த அறிவுறுத்தல்
கடல் நீரை குடிநீராக்கும் ஆலை பணியை துரிதப்படுத்த அறிவுறுத்தல்
UPDATED : அக் 24, 2026 12:00 AM
ADDED : அக் 23, 2026 11:26 PM
மீஞ்சூர்: காட்டுப்பள்ளியில், கடல் நீரை குடிநீராக்கும் புதிய ஆலை அமைப்பதற்கான பணிகளை, நகராட்சி நிர்வாகம் மற்றும் குடிநீர் வழங்கல் துறையின் கூடுதல் தலைமை செயலர் சுகன்தீப்சிங் பேடி அதிகாரிகளுடன் நேற்று ஆய்வு செய்து, திட்டப்பணிகளை துரிதமாக மேற்கொள்ளும்படி அதிகாரிகளுக்கு அறிவுறுத்தினார்.
வடசென்னை, ஆவடி, பொன்னேரி மற்றும் மீஞ்சூர் பகுதிகளின் குடிநீர்த் தேவையைப் பூர்த்தி செய்யும் வகையில், 4,800 கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில், மீஞ்சூர் அடுத்த காட்டுப்பள்ளியில், தினமும் 400 மில்லியன் லிட்டர் கடல்நீரைக் குடிநீராக்கும் புதிய ஆலை அமைய உள்ளது.
இந்த ஆலை, வடசென்னை மற்றும் அதன் சுற்றுப்புறப் பகுதிகளின் குடிநீர் வினியோகத்தை மேலும் வலுப்படுத்தும். இத்திட்டத்தின் மூலம், 27 லட்சம் மக்கள் பயனடைய உள்ளனர்.
இத்திட்டத்திற்கான நிலம் கண்டறிதல் மற்றும் நில ஒதுக்கீடு, சட்டப்பூர்வ மற்றும் சுற்றுச்சூழல் அனுமதிகளைப் பெறுதல், விரிவான திட்ட அறிக்கை தயாரித்தல் உள்ளிட்ட பணிகள், உரிய திட்டமிடலுடன் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன.
மேற்கண்ட திட்டத்திற்கான பணிகளை, நகராட்சி நிர்வாகம் மற்றும் குடிநீர் வழங்கல் துறையின் கூடுதல் தலைமை செயலர் சுகன்தீப்சிங்பேடி, பல்வேறு துறை அதிகாரிகளுடன் நேற்று ஆய்வு செய்தார்.
பூர்வாங்க பணிகள் அனைத்தும் உரிய காலத்திற்குள் மேற்கொள்ளப்பட்டு, இத்திட்டத்தை விரைவாக தொடங்குவதற்கான நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ள வேண்டும் என, அலுவலர்களுக்கு அவர் அறிவுறுத்தினார்.