தற்காலிக பட்டாசு கடை அமைக்க விண்ணப்பித்தோரிடம் விசாரணை
தற்காலிக பட்டாசு கடை அமைக்க விண்ணப்பித்தோரிடம் விசாரணை
ADDED : நவ 04, 2026 05:11 PM
திருவாலங்காடு: தீபாவளியை ஒட்டி, திருத்தணி கோட்டத்தில் தற்காலிக பட்டாசு கடைகள் அமைக்க விண்ணப்பித்தோரிடம், திருத்தணி வருவாய் துறை அதிகாரிகள், நேற்று விசாரணை நடத்தினர்.
நாடு முழுதும், வரும் 8ம் தேதி, தீபாவளி பண்டிகை கோலாகலமாக கொண்டாடப்படவுள்ளது. இதற்காக, தமிழகம் முழுதும் தற்காலிக பட்டாசு கடைகள் மற்றும் நிரந்தர பட்டாசு கடைகள் திறக்கப்பட உள்ளன.
அந்த வகையில், திருத்தணி வருவாய் கோட்டத்திற்கு உட்பட்ட திருவாலங்காடு, திருத்தணி, ஆர்.கே.பேட்டை, பள்ளிப்பட்டு ஆகிய பகுதிகளில், 10 தற்காலிக பட்டாசு கடைகள் அமைப்பதற்கு, நகராட்சி சார்பில் விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்பட்டு இருந்தன.
அதன்படி, தற்காலிக பட்டாசு கடை அமைக்க விண்ணப்பித்தோரிடம், திருவள்ளூர் மாவட்ட வருவாய் அலுவலர் ராஜ்குமார், திருத்தணி கோட்டாட்சியர் ராஜகோபால் தலைமையிலான அதிகாரிகள், நேற்று விசாரணை நடத்தினர். தற்காலிகமாக அமைக்கப்படவுள்ள கடைகளையும் ஆய்வு செய்தனர்.
அதன்பின், மாவட்ட வருவாய் அலுவலர் ராஜ்குமார், பட்டாசு கடை அமைக்க விண்ணப்பித்தோரிடம் கூறியதாவது:
கடையின் முன் எளிதில் தீப்பற்றக்கூடிய பொருட்கள் எதுவும் வைக்கக் கூடாது. தண்ணீர் மற்றும் மண் கொண்ட வாளியை தயாராக வைத்திருக்க வேண்டும்.
பட்டாசுகளை விற்பனை செய்யும் போது, போதிய எச்சரிக்கையுடன் இருக்க வேண்டும். குழந்தைகள் பட்டாசுகள் வாங்க வரும்போது, கவனமாக செயல்பட வேண்டும்.
விபத்தில்லா தீபாவளி கொண்டாட ஒத்துழைக்க வேண்டும். அரசு விதிமுறைகளின்படி பட்டாசுகள் விற்பனை செய்ய வேண்டும்.
இவ்வாறு அவர் கூறினார்.
இந்த ஆய்வின் போது காவல் துறை, தீயணைப்பு துறை வீரர்கள் உடனிருந்தனர்.