சீர்மரபினர் நல வாரியத்தில் உறுப்பினராக சேர அழைப்பு
சீர்மரபினர் நல வாரியத்தில் உறுப்பினராக சேர அழைப்பு
UPDATED : அக் 08, 2026 03:29 PM
ADDED : அக் 08, 2026 02:36 PM
திருவள்ளூர்: 'சீர்மரபினர் நல வாரியத்தில் உறுப்பினராக சேர, தங்களின் சுய விபரங்களை இணையதளத்தில் பதிவு செய்ய வேண்டும்' என, திருவள்ளூர் கலெக்டர் கவிதா தெரிவித்துள்ளார்.
திருவள்ளூர் கலெக்டர் கவிதா வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பில் கூறப்பட்டுள்ளதாவது:
சீர்மரபினர் நல வாரியத்தில் பதிவு பெற்ற உறுப்பினர்களுக்கு, விபத்து ஈட்டுறுதி, இயற்கை மரணம், ஈமச்சடங்கு செலவு, கல்வி, திருமண உதவித் தொகை உள்ளிட்ட பல்வேறு உதவி தொகைகள் வழங்கப்பட்டு வருகின்றன.
நலத்திட்ட உதவிகள் பெற, 18 - 60 வயதிற்கு உட்பட்ட அமைப்பு சாரா தொழிலாளர்கள், இந்த நல வாரியத்தில் உறுப்பினராக பதிவு செய்ய வேண்டும்.
நல வாரியத்தில் உறுப்பினராக பதிவு செய்தல், புதுப்பித்தல், நலத்திட்ட உதவிகள் பெறுவதற்கு, www.dncwb.tn.gov.in என்ற இணையதளத்தில் பதிவு செய்து கொள்ளலாம்.
மேலும், ஏற்கனவே உறுப்பினராக பதிவு செய்தவர்கள், தங்களின் சுய விபரங்களையும், அந்த இணையதளத்தில் பதிவு செய்ய வேண்டும்.
எனவே, திருவள்ளூர் மாவட்டத்தில், ஏற்கனவே பதிவு செய்த உறுப்பினர்கள், உறுப்பினர் அடையாள அட்டை நகல், ஆதார் நகல், மொபைல் போன் எண் போன்ற விபரங்களை, மாவட்ட பிற்படுத்தப்பட்டோர் மற்றும் சிறுபான்மையினர் நல அலுவலருக்கு அனுப்ப வேண்டும்.
இவ்வாறு அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.