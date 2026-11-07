பழங்குடியினர் நலக்குழு உறுப்பினராக சேர அழைப்பு

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ADDED : நவ 05, 2026 02:54 PM
திருவள்ளூர்: மாவட்ட பழங்குடியினர் நலக்குழு உறுப்பினராக சேர விண்ணப்பம் வரவேற்கப்படுவதாக, திருவள்ளூர் கலெக்டர் கவிதா அறிவித்துள்ளார்.
திருவள்ளூர் கலெக்டர் கவிதா வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பில் கூறப்பட்டுள்ளதாவது:
திருவள்ளூர் மாவட்ட பழங்குடியினர் நலக்குழுவில், அலுவல் சாரா உறுப்பினர்களாக சேர ஆர்வமுள்ளோர் விண்ணப்பிக்கலாம். பழங்குடியினர் மக்களின் சமூக, கல்வி, பொருளாதார மற்றும் பண்பாட்டு முன்னேற்றத்திற்காக, தொடர்ந்து சேவையாற்றி வரும் பழங்குடியினத்தை சேர்ந்த சமூக ஆர்வலர்கள் மற்றும் கல்வியாளர்கள் விண்ணப்பிக்கலாம்.
தங்கள் சுயவிபர பட்டியல், சமூக பணிகள் குறித்த புகைப்படங்களுடன், மாவட்ட ஆதிதிராவிடர் மற்றும் பழங்குடியினர் நல அலுவலகத்தில், வரும் 30ம் தேதிக்குள் விண்ணப்பிக்க வேண்டும்.
இவ்வாறு அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.