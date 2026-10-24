ஆதிதிராவிடர் நலக்குழுவில் உறுப்பினராக சேர அழைப்பு

UPDATED : அக் 23, 2026 07:02 PM
ADDED : அக் 23, 2026 06:56 PM
திருவள்ளூர்: ‘திருவள்ளூர் மாவட்டத்தில் புதிதாக அமைக்கப்படவுள்ள ஆதிதிராவிடர் நலக்குழுவில் உறுப்பினராக சேர, விருப்பமுள்ளோர் விண்ணப்பிக்கலாம்’ என, கலெக்டர் கவிதா அறிவித்துள்ளார்.
திருவள்ளூர் கலெக்டர் கவிதா வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பில் கூறப்பட்டுள்ளதாவது:
திருவள்ளூர் மாவட்டத்தில், புதிதாக ஆதிதிராவிடர் நலக்குழு அமைக்கப்பட உள்ளது. அதற்கான குழு உறுப்பினர் தேர்வு நடைபெற உள்ளது.
ஆதிதிராவிடர் மற்றும் பழங்குடியினர் நல மக்களின் வளர்ச்சிக்காக பாடுபட விருப்பமுள்ள, சமூக ஆர்வலர்கள் மற்றும் கல்வியாளர்கள், இக்குழுவில் உறுப்பினராக சேர விண்ணப்பிக்கலாம்.
விருப்பமுள்ளோர், தங்களது சுய விபரங்கள் அடங்கிய விண்ணப்பத்தை, மாவட்ட ஆதிதிராவிடர் மற்றும் பழங்குடியினர் நல அலுவலகத்தில், வரும் நவ., 15ம் தேதிக்குள், நேரடியாகவோ அல்லது தபால் மூலமாகவோ அளிக்கலாம்.
இவ்வாறு அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.