பொங்கலுக்குள் இலவச சேலை உற்பத்தி இலக்கு சாத்தியமா? மெல்லிய இழைகளால் நெசவு வேகத்தில் சரிவு
பொங்கலுக்குள் இலவச சேலை உற்பத்தி இலக்கு சாத்தியமா? மெல்லிய இழைகளால் நெசவு வேகத்தில் சரிவு
ADDED : நவ 01, 2026 07:46 PM
ஆர்.கே.பேட்டை: கூட்டுறவு சங்கங்கள் வாயிலாக, கைத்தறியில் புதிய சேலை ரகங்களின் உற்பத்தி தொடங்கியுள்ளது. இந்த சேலையின் தரம், பலரையும் வியக்க வைக்கும் விதமாக உள்ளதாக நெசவாளர்கள் கூறுகின்றனர். ஆனால், உற்பத்தி வேகம் குறைவாக உள்ளதால், பொங்கலுக்குள் இலக்கை எட்டுவது சிரமம் எனவும் கூறுகின்றனர்.
திருவள்ளூர் மாவட்டத்தில், கைத்தறி கூட்டுறவு சங்கங்கள் வாயிலாக, இலவச சேலை உற்பத்தி செய்யப்பட்டு வருகிறது.
மாவட்டத்தில், மொத்தம் 75 கைத்தறி கூட்டுறவு சங்கங்கள் செயல்பட்டு வருகின்றன. இதில், 3,000க்கும் மேற்பட்ட நெசவாளர்கள் உறுப்பினர்களாக உள்ளனர்.
கடந்த ஆண்டு வரை, பருத்தி மற்றும் ‘பாலி எஸ்டர்’ இழைகளைக் கொண்டு சேலைகள் உற்பத்தி செய்யப்பட்டு வந்தன.
தற்போது, புதிய அறிமுகமாக, ‘60 எண்’ தரத்திலான மெல்லிய இழைகள் மற்றும் ஜரிகை இழைகளும் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. இரண்டு மாதங்களாக, இதற்கான உற்பத்தி தொடங்கி, சேலைகள் நெசவு செய்யப்பட்டு வருகின்றன.
முந்தைய பருத்தி சேலை நெசவில், பாவு நுால் பருத்தியாகவும், ஊடை நுால், ‘பாலி எஸ்டர்’ ரகமாகவும் அமைந்திருக்கும்.
தற்போது தயாராகும் புதிய சேலையில், ‘60 எண்’ தரத்திலான மெல்லிய இழைகள் பயன்படுத்தப்படுகிறது. இரண்டு கரைகளிலும், ஜரிகை இழைகளும் கூடுதலாக பயன்படுத்தப் படுகின்றன.
இதனால், சேலையின் தரம் அதிகரித்துள்ளதால், வெகுவாக மக்களை கவர்ந்துள்ளது. கூடுதலாக ஜரிகையும் சேர்ந்துள்ளதால், பெண்கள் விரும்பி அணியும் விதத்தில் உள்ளது.
இதுகுறித்து, நெசவாளர்கள் கூறியதாவது:
முந்தைய பருத்தி சேலை நெசவில், அதிகபட்சமாக ஒரு நாளைக்கு ஐந்து சேலைகள் வரை நெசவு செய்து வந்தனர்.
தற்போதைய நெசவில் இழைகள் மெல்லியதாகவும், நெருக்கமாகவும் நெசவு செய்யப்படுவதால், நெசவு செய்ய கூடுதல் நேரம் ஆகிறது. எவ்வளவு முயற்சி செய்தாலும், மூன்று சேலைகளைத் தாண்டி நெசவு செய்ய முடிவதில்லை.
முந்தைய பருத்தி சேலை நெசவில், நெசவாளர்களுக்கு ஒரு சேலைக்கு, 76 ரூபாய் கூலியாக கிடைத்தது. தற்போதைய புதிய ரக சேலை நெசவில், 90 ரூபாய் வரை கிடைக்கிறது. ஒரு சேலைக்கு, 14 ரூபாய் கூடுதலாக கூலி கிடைத்தாலும், நாளொன்றுக்கு மூன்று சேலைகள் வரை மட்டுமே நெசவு செய்ய முடிகிறது.
இதனால், வரும் பொங்கலுக்குள் நெசவு பணிகளை முழுமையாக செய்து முடிப்பது சிரமமாக உள்ளது.
இவ்வாறு அவர்கள் கூறினர்
இலக்கு எட்டப்படும்
புதிய சேலை ரகத்திற்கு, மக்களிடம் அமோக வரவேற்பு உள்ளது. இந்த உயர் ரகத்திற்கு ஏற்ப நெசவாளர்களை தயார் செய்யவும், நெசவு பணிகளை ஊக்குவிக்கவும், இரண்டு மாதங்களாக, திருத்தணி கோட்டத்தில் உள்ள நெசவாளர்களின் தறிக்கூடங்களுக்கு, கைத்தறி துறை அதிகாரிகள் தினசரி கள ஆய்வுக்கு சென்று வருகிறோம்.
நெசவாளர்களுக்கு தேவையான அனைத்து உதவிகளையும் செய்ய, அதிகாரிகள் முனைப்பாக உள்ளனர். இந்த புதிய சேலை ரகத்திற்கு நெசவு கூலியும் உயர்த்தி வழங்கப்படுவதால், நெசவாளர்கள் மகிழ்ச்சி அடைந்துள்ளனர். வரும் பொங்கல் பண்டிகைக்குள், சேலை உற்பத்தி இலக்கு எட்டப்படும்.
– தேவிபத்மஜா,
- உதவி இயக்குநர்,
கைத்தறி, துணி நுால் துறை.