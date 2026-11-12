வீட்டின் பூட்டை உடைத்து நகை, கொலுசு திருட்டு

UPDATED : நவ 10, 2026 03:05 PM
ADDED : நவ 10, 2026 03:01 PM
கும்மிடிப்பூண்டி: கும்மிடிப்பூண்டியில், வீட்டின் பூட்டை உடைத்து, 4 சவரன் நகை, வெள்ளி கொலுசுகளை திருடிச் சென்ற மர்ம நபர்களை போலீசார் தேடி வருகின்றனர்.
திருவண்ணாமலை மாவட்டத்தை சேர்ந்தவர் கார்த்திகேயன், 38. கும்மிடிப்பூண்டி, திருவள்ளுவர் நகரில் வசிக்கும் இவர், ஓபுளாபுரத்தில் உள்ள தனியார் தொழிற்சாலையில் பணிபுரிந்து வருகிறார்.
தீபாவளி விடுமுறைக்காக, வீட்டை பூட்டிக்கொண்டு குடும்பத்துடன் திருவண்ணாமலை சென்றிருந்தார். விடுமுறை முடிந்து, நேற்று காலை கும்மிடிப்பூண்டி திரும்பினார்.
அப்போது, வீட்டின் முன் கதவு திறந்து இருந்ததை கண்டு அதிர்ச்சி அடைந்தார். இடைப்பட்ட நாட்களில், அவரது வீட்டின் பூட்டை உடைத்து உள்ளே சென்ற மர்ம நபர்கள், பீரோவை உடைத்து அதிலிருந்த 4 சவரன் நகை, இரு ஜோடி வெள்ளி கொலுசுகளை திருடிச் சென்றது தெரியவந்தது.
இதுகுறித்த புகாரின்படி வழக்கு பதிந்த கும்மிடிப்பூண்டி போலீசார், கைரேகைகளை பதிவு செய்து, விசாரித்து வருகின்றனர்.