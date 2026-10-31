திருத்தணி முருகன் கோவிலில் இணை ஆணையர் பொறுப்பேற்பு
திருத்தணி முருகன் கோவிலில் இணை ஆணையர் பொறுப்பேற்பு
ADDED : அக் 30, 2026 04:41 PM
திருத்தணி: திருத்தணி முருகன் கோவிலின் புதிய இணை ஆணையராக, நித்யா, 43, என்பவர் இன்று (அக்.,30) பொறுப்பேற்றுக் கொண்டார்.
திருத்தணி முருகன் கோவில் இணை ஆணையராக ரமணி என்பவர், கடந்த மூன்று ஆண்டுகளாக பணியாற்றி வந்தார்.
இவர், ஹிந்து சமய அறநிலையத் துறை சென்னை மண்டலம் –3ன் இணை ஆணையராக பணியிட மாற்றம் செய்யப்பட்டார்.
இதையடுத்து, திருத்தணி முருகன் கோவிலின் புதிய இணை ஆணையராக, நித்யா என்பவர் நியமிக்கப்பட்டார். சென்னை திருவல்லிக்கேணி பார்த்தசாரதி சுவாமி கோவிலின் துணை ஆணையராக பணியாற்றி வந்த இவர், பதவி உயர்வு பெற்று, திருத்தணி கோவிலின் இணை ஆணையராக, இன்று காலை பொறுப்பேற்றுக் கொண்டார்.
தொடர்ந்து, இணை ஆணையர் நித்யா, முருகன் மலைக்கோவிலுக்கு சென்று, மூலவரை தரிசித்தார். அப்போது, புதிதாக இணை ஆணையராக பொறுப்பேற்ற நித்யாவுக்கு, கோவில் மேற்பார்வையாளர்கள், மேலாளர்கள் மற்றும் ஊழியர்கள் வாழ்த்து தெரிவித்தனர்.