திருத்தணி முருகன் கோவிலில் வரும் 10ல் கந்தசஷ்டி தொடக்கம்
திருத்தணி முருகன் கோவிலில் வரும் 10ல் கந்தசஷ்டி தொடக்கம்
UPDATED : நவ 07, 2026 02:05 PM
ADDED : நவ 07, 2026 02:02 PM
திருத்தணி: திருத்தணி முருகன் கோவிலில், வரும் 10ம் தேதி கந்தசஷ்டி விழா தொடங்கி, ஆறு நாட்கள் நடைபெற உள்ளது.
திருத்தணி முருகன் கோவிலில், ஒவ்வொரு ஆண்டும் தீபாவளிக்கு மறுநாள் கந்தசஷ்டி விழா தொடங்கி, ஆறு நாட்கள் நடைபெறும். ஏழாம் நாள் முருகனுக்கு திருக்கல்யாணம் நடைபெறும். நடப்பாண்டிற்கான கந்தசஷ்டி விழா, வரும் 10ம் தேதி தொடங்குகிறது.
அன்றைய தினம் அதிகாலை 5:00 மணிக்கு சிறப்பு அபிஷேகம், தீபாராதனை நடைபெறும். காலை 8:30 மணிக்கு காவடி மண்டபத்தில் சிறப்பு அலங்காரத்தில் முருகன் எழுந்தருளி பக்தர்களுக்கு அருள்பாலிப்பார். ஆறு நாட்களும், காலை 8:00 மணி – இரவு 8:00 மணி வரை முருகனுக்கு லட்சார்ச்சனை நடத்தப்படும்.
வரும் 10ம் தேதி புஷ்ப அலங்காரம், 11ம் தேதி பட்டு அலங்காரம், 12ம் தேதி தங்க கவசம், 13ம் தேதி திருவாபரணம், 14ம் தேதி வெள்ளி கவசம், 15ம் தேதி காலை சந்தன காப்பு அலங்காரம், மாலை 5:00 மணிக்கு முருகனுக்கு புஷ்பாஞ்சலி நடைபெறும்.
வரும் 16ம் தேதி காலை 10:00 மணிக்கு திருக்கல்யாணம் நடைபெறும். வரும் 10ம் தேதி கந்தசஷ்டி பிரஸ்தார பூஜையின் போது, மாலை 7:00 மணி – இரவு 10:00 மணி வரை பக்தர்கள் தரிசனத்திற்கு அனுமதி இல்லை.
அதேபோல், வரும் 11 – 14ம் தேதி வரை காலை 8:00 மணி முதல் காலை 10:30 மணி வரையும், வரும் 15ம் தேதி மாலை 7:30 மணி முதல் இரவு 10:30 வரையும், பக்தர்கள் தரிசனத்திற்கு அனுமதி இல்லை என, கோவில் நிர்வாகம் தெரிவித்துள்ளது.
இதற்கான ஏற்பாடுகளை, கோவில் அறங்காவலர் குழுத் தலைவர் ஸ்ரீதரன், இணை ஆணையர் நித்யா, அறங்காவலர்கள் செய்து வருகின்றனர்.