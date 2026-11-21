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திருத்தணி முருகன் கோவிலில் வரும் 24ல் கார்த்திகை தீபம்
திருத்தணி முருகன் கோவிலில் வரும் 24ல் கார்த்திகை தீபம்
ADDED : நவ 21, 2026 06:49 PM
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திருத்தணி: திருத்தணி முருகன் கோவிலில், நாளை பரணி தீபமும், நாளை மறுநாள் கார்த்திகை தீபமும் ஏற்றப்படுகிறது.
திருத்தணி முருகன் மலைக்கோவிலில், ஆண்டுதோறும் கார்த்திகை தீபம் வெகு விமரிசையாக கொண்டாடப்பட்டு வருகிறது. இதில், பல்லாயிரக்கணக்கான பக்தர்கள் பங்கேற்று, முருகப்பெருமானை தரிசிப்பர். தீபத் திருவிழா அன்று மாலை பச்சரிசி மலையில் மகா தீபமும், முருகன் கோவில் தேர்வீதியில் சொக்கப்பனையில் நெய் ஏற்றி தீபம் ஏற்றப்படும்.
அந்த வகையில், நடப்பாண்டிற்கான கார்த்திகை தீபம், நாளை மறுநாள் ஏற்றப்படுகிறது. முன்னதாக, நாளை மலைக்கோவிலில் உள்ள கொடிமரம், ஆபத்சகாய விநாயகர், சண்முகர் மற்றும் உற்சவர் ஆகிய சன்னதிகளில், மாலை 6:00 மணிக்கு பரணி தீபம் ஏற்றப்படும். இதற்கான ஏற்பாடுகளை, கோவில் இணை ஆணையர் நித்யா மற்றும் ஊழியர்கள் செய்து வருகின்றனர்.