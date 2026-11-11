காயலான் கடை தீக்கிரை ரூ.2 லட்சம் பொருள் நாசம்

ADDED : நவ 10, 2026 08:17 PM
திருவேற்காடு: காயலான் கடையில் ஏற்பட்ட தீ விபத்தில், 2 லட்சம் ரூபாய் மதிப்பிலான பொருட்கள் எரிந்து நாசமாயின.
திருவேற்காடு அடுத்த அயனம்பாக்கம், எட்டியம்மன் தெருவில், பழைய பொருட்கள் சேகரிக்கும் காயலான் கடை நடத்தி வருபவர் ஜான்பால், 40. இங்கு, நான்கு ஊழியர்கள் பணி புரிகின்றனர். நேற்று (நவ.,9) இரவு வழக்கம்போல கடையை மூடிவிட்டு ஜான்பால் சென்றுள்ளார். இன்று (நவ.,10) அதிகாலை கடையின் பின்புறத்தில் இருந்து, கரும்புகை வெளியேறி, தீ மளமளவென பரவியது. தகவலறிந்து வந்த மதுரவாயல், அம்பத்துார் தீயணைப்பு நிலைய வீரர்கள், ஒரு மணி நேரத்திற்கும் மேலாக போராடி தீயை அணைத்தனர்.
இந்த விபத்தில், கடையில் சேகரித்து வைக்கப்பட்டிருந்த, 2 லட்சம் ரூபாய் மதிப்பிலான பழைய பொருட்கள் எரிந்து நாசமாயின.
தீ கொழுந்துவிட்டு எரிந்தபோது, பட்டாசுகள் வெடிப்பது போன்ற சத்தம் கேட்டுள்ளது. இதனால், கடையின் பின்புறம் பட்டாசு விழுந்து தீ விபத்து ஏற்பட்டிருக்கலாம் என கூறப் படுகிறது. திருவேற்காடு போலீசார் விசாரித்து வருகின்றனர்.