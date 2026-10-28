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ஆறுமுக சுவாமி கோவிலில் கிருத்திகை சிறப்பு உத்சவம்

ஆறுமுக சுவாமி கோவிலில் கிருத்திகை சிறப்பு உத்சவம்

ADDED : அக் 27, 2026 04:29 PM

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ADDED : அக் 27, 2026 04:29 PM

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பொதட்டூர்பேட்டை: ஐப்பசி மாத கிருத்திகையை ஒட்டி, பொதட்டூர்பேட்டை ஆறுமுக சுவாமி கோவிலில், இன்று (அக்.,27) சிறப்பு உத்சவம் நடந்தது.

பொதட்டூர்பேட்டை ஆறுமுக சுவாமி மலையடிவாரத்தில், வரசித்தி விநாயகர் மற்றும் ஆறுமுக சுவாமி கோவில்கள் உள்ளன.

ஆறுமுக சுவாமி கோவிலில், இன்று ஐப்பசி மாத கிருத்திகையை ஒட்டி, காலை 10:00 மணிக்கு சிறப்பு அபிஷேகம், அலங்காரம் நடந்தது.

அதைத் தொடர்ந்து, வள்ளி, தெய்வானை சமேத ஆறுமுக சுவாமி, மலர் அலங்காரத்தில் பக்தர்களுக்கு அருள்பாலித்தார்.

பொதட்டூர்பேட்டையை சேர்ந்த திரளான பக்தர்கள், சுவாமி தரிசனம் செய்தனர். மாலை 6:00 மணிக்கு, ஆறுமுக சுவாமி வீதியுலா சென்றார்.

இதேபோல், அத்திமாஞ்சேரிபேட்டை, நெல்லிக்குன்றம் சுப்ரமணிய சுவாமி மலைக்கோவில், கரிக்கல் குன்றை சரித்த குமரேசகிரி மலைக்கோவில், நெடியம் கஜகிரி செங்கல்வராய சுவாமி கோவில்களிலும், இன்று கிருத்திகை உத்சவம் கோலாகலமாக நடந்தது.

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