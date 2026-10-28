மிதவை கூண்டுகளில் 'கொடுவா' மீன் வளர்ப்பு: பழவேற்காடு பழங்குடியினர் வாழ்வில் மாற்றம்
மிதவை கூண்டுகளில் 'கொடுவா' மீன் வளர்ப்பு: பழவேற்காடு பழங்குடியினர் வாழ்வில் மாற்றம்
UPDATED : அக் 28, 2026 08:06 PM
ADDED : அக் 28, 2026 07:54 PM
பழவேற்காடு: மத்திய அரசின் நிதியுதவியுடன், பழவேற்காடு ஏரியில், மிதவை கூண்டுகளில் 'கொடுவா' மீன்கள் வளர்த்து, விற்பனை செய்யப்பட்டதன் மூலம் கிடைத்த வருவாயால், பழங்குடியின மக்களின் வாழ்வில் பொருளாதார ரீதியாக மாற்றம் ஏற்பட்டு உள்ளது.
இந்திய வேளாண் ஆராய்ச்சி கழகத்தின் கீழ் செயல்படும், மத்திய கடல் மீன்வள ஆராய்ச்சி நிலையத்தின் சென்னை பிராந்திய நிலையம், மீனவர்களின் பொருளாதார நிலையை மேம்படுத்தும் வகையில், மாற்று வாழ்வாதார வாய்ப்புகளை உருவாக்கி வருகிறது.
அதன் ஒரு பகுதியாக, மத்திய அரசு திட்டத்தின் கீழ், பழங்குடியினர் துணை திட்டம் உருவாக்கப்பட்டு, அவர்களுக்கு மிதவை கூண்டுகளில் மீன் வளர்ப்பதற்கான பயிற்சி, நிதியுதவி மற்றும் சந்தைப்படுத்துதல் செய்து தரப்படுகிறது.
அதன் ஒரு பகுதியாக, திருவள்ளூர் மாவட்டம், பழவேற்காடு செஞ்சியம்மன் நகரில் உள்ள பழங்குடியின மக்களுக்கு, திறந்தவெளி மிதவை கூண்டுகளில், மீன் வளர்ப்பதற்கான பயிற்சி அளிக்கப்பட்டது.
பழவேற்காடு ஏரியும், கடலும் சந்திக்கும் முகத்துவாரம் அருகே, ஏரி நீரில் இதற்கான கட்டமைப்பு ஏற்படுத்தப்பட்டது.
இதற்கான பிரத்யேக மிதவை கூண்டுகளில், கடந்த பிப். மாதம், கொடுவா வகை மீன் குஞ்சுகள் விடப்பட்டன. அவை ஒவ்வொன்றும், 90 -120 கிராம் எடை கொண்டதாக இருந்தன.
பழங்குடியின மக்களுக்கு அளிக்கப்பட்ட மீன் வளர்ப்பு பயிற்சி, தீவன மேலாண்மை, வளர்ச்சி விகிதம், உணவு உட்கொள்ளும் முறை, சுற்றுச்சூழல் அளவுருக்கள் தொடர்ந்து கண்காணிக்கப்பட்டன.
கடந்த எட்டு மாத வளர்ப்பில், கொடுவா மீன்கள் ஒவ்வொன்றும், 500 - 1,500 கிராம் வரை எடை கொண்டதாக வளர்ந்தன.
அதையடுத்து, நேற்று மீன்வளத்துறை அதிகாரிகள் முன்னிலையில், பழங்குடியின மக்கள் அவற்றை பிடித்தனர். இதை மீன் அறுவடை திருவிழாக அவர்கள் கொண்டாடினர்.
மொத்தம், ஐந்து மிதவை கூண்டுகளில், 2,000 கிலோ மீன்கள் கிடைத்தன. அவை விற்பனை செய்யப்பட்டதன் மூலம், 12 லட்சம் ரூபாய் வருவாய் கிடைத்தது.
இந்த வருவாய் முழுதும், ஏழு குழுக்குளை சேர்ந்த பழங்குடியின மக்களுக்கு காசோலையாக வழங்கப்பட்டது. மத்திய அரசின் இந்த திட்டத்தால், தங்களது பொருளாதார வாழ்க்கையில் புதிய மாற்றம் ஏற்பட்டுள்ளதாக, பழவேற்காடு பழங்குடியின மக்கள் பெருமிதத்துடன் கூறினர்.
இதுகுறித்து, மத்திய மீன்வள ஆராய்ச்சி நிலைய அதிகாரிகள் கூறியதாவது:
பழங்குடியின மக்கள் வாழ்வாதாரத்தை மேம்படுத்தும் வகையில், இத்திட்டம் செயல்படுத்தப்படுகிறது. மிதவை கூண்டு மீன் வளர்ப்பு தொழில்நுட்பம், பழங்குடியின மக்கள் இடையே நல்ல வரவேற்பை பெற்றுள்ளது.
இதன் மூலம், அவர்களின் வாழ்வாதாரம் மேம்படும். தற்போது அறுவடை செய்யப்பட்ட கூண்டுகளில், 2 - 3 மாதங்களில், மீண்டும் மீன் குஞ்கள் விடுவதற்கான நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்படும்.
இவ்வாறு அவர்கள் கூறினர்.