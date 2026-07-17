﻿ கோளப்பன்சேரி சாலை ரூ.10 லட்சத்தில் சீரமைப்பு

ADDED : ஜூலை 17, 2026 04:44 AM
கோளப்பன்சேரி: நம் நாளிதழில் வெளியான செய்தியின் எதிரொலியாக, கோளப்பன்சேரி பகுதியில் மோசமான நிலையில் இருந்த ஒன்றிய சாலையை, 10 லட்சம் ரூபாய் மதிப்பில் சீரமைக்கும் பணி நடந்து வருகிறது.
திருமழிசை அடுத்துள்ள பூந்தமல்லி ஒன்றியத்துக்குட்பட்டது கோளப்பன்சேரி. இங்குள்ள தண்டுரை பகுதியிலிருந்து, அரியாத்தம்மன் சாலை வரை செல்லும் ஒன்றிய சாலை, 2020 - 21ம் ஆண்டு, 10 லட்சம் ரூபாய் மதிப்பில் தார்ச் சாலையாக மேம்படுத்தப்பட்டது.
இந்த ஒன்றிய சாலை, மிகவும் சேதமடைந்து, மோசமான நிலையில் இருந்தது. சேதமடைந்த இந்த சாலையில், மழைக்காலங்களில் மழைநீர் குளம் போல் தேங்கியதால், இவ்வழியே செல்லும் மக்கள் சிரமப்பட்டு வந்தனர்.
இருசக்கர வாகனங்களில் செல்வோர், சில நேரங்களில் விபத்தில் சிக்கி வருவதாக, நம் நாளிதழில் கடந்த நவ., மாதம் செய்தி வெளியானது.
இதையடுத்து, சம்பந்தப்பட்ட ஒன்றிய அதிகாரிகள், ஊராட்சி பொது நிதியின் கீழ், 10 லட்சம் ரூபாயில், 92 மீட்டர் நீளத்திலும், 9.5 மீட்டர் அகலத்திலும் சிமென்ட் சாலையாக சீரமைக்க உத்தரவிட்டனர்.
இதையடுத்து, சேதமடைந்து மோசமான நிலையில் இருந்த கோளப்பன்சேரி சாலையை சீரமைக்கும் பணி நடந்து வருகிறது.