கொசஸ்தலை ஆற்றின் கரைகளில் உடைப்பு அபாயம்! வடசென்னை கிராமங்களுக்கு வெள்ள பாதிப்பு
கொசஸ்தலை ஆற்றின் கரைகளில் உடைப்பு அபாயம்! வடசென்னை கிராமங்களுக்கு வெள்ள பாதிப்பு
UPDATED : அக் 27, 2026 09:57 PM
ADDED : அக் 27, 2026 08:54 PM
- -- நமது நிருபர் -
கொசஸ்தலை ஆற்றின் கரைகள் பலவீனம் மற்றும் புழல் உபரி கால்வாயில் ஆக்கிரமித்துள்ள வீடுகளால், திருவொற்றியூர், மணலி உள்ளிட்ட வடசென்னையின் பெரும்பாலான பகுதிகள், வடகிழக்கு பருவமழையில் சிக்கும் அபாயம் உள்ளது. மாநகராட்சி மற்றும் நீர்வளத் துறை அதிகாரிகள் முன்கூட்டியே உரிய நடவடிக்கை எடுக்காததால், மக்கள் பாதிப்புக்குள்ளாகும் அவலம் ஏற்பட்டுள்ளது.
சென்னைக்கு குடிநீர் ஆதாரமாக விளங்கும், பூண்டி சத்தியமூர்த்தி நீர்த்தேக்கம் 35 அடி உயரம், 3,231 மில்லியன் கன அடி கொள்ளளவு உடையது.
கொசஸ்தலை ஆற்றின் குறுக்கே கட்டப்பட்டுள்ள இந்த அணை, முழு கொள்ளளவை எட்டியதும், 16 கண் மதகுகள் வழியாக, உபரி நீர் வெளியேற்றப்படும்.
இந்த நீர், திருவள்ளூர் மாவட்டத்தின் பல்வேறு கிராமங்களைக் கடந்து, சென்னை மாநகராட்சியின் நாப்பாளையம், மணலிபுதுநகர், சடையங்குப்பம் வழியாக, புழல் உபரி நீருடன் இணைந்து, எண்ணுார் முகத்துவாரத்தில் கடலில் கலக்கிறது.
மற்றொரு குடிநீர் ஆதாரமான புழல் ஏரி, 21.20 அடி உயரம், 3,300 மில்லியன் கன அடி கொள்ளளவு உடையது.
இந்த ஏரியின் உபரி நீரானது, புழல், காவாங்கரை, வடபெரும்பாக்கம் மற்றும் சடையங்குப்பம் உயர்மட்ட பாலம் வழியாக, கொசஸ்தலை ஆற்றின் உபரி நீருடன் இணைந்து, எண்ணுார் முகத்துவாரத்தில் கலக்கிறது.
தவிர, சென்னையை, 42 கி.மீ., சுற்றி வலம் வரும் பகிங்ஹாம் கால்வாய், திருவொற்றியூர் குப்பை மேடு, கார்கில் நகர், எர்ணாவூர் மற்றும் எண்ணுார் அருகே, புழல் மற்றும் பூண்டி உபரி நீருடன் இணைந்து, கடலில் கலக்கிறது.
கடந்த 2015ல் பெய்த அதிகனமழையின்போது, மூன்று நீர்வழித்தடங்களில் இருந்தும், 1 லட்சம் கன அடிக்கும் அதிகமான வெள்ளநீரை உள்வாங்க முடியாமல், முகத்துவாரம் திணறியது. அப்போது, உபரி கால்வாய்களின் கரைகளில் உடைப்பு ஏற்பட்டது.
பின், கொசஸ்தலை வடிநில திட்டத்தின் கீழ், பல்வேறு சீரமைப்பு பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டன.
கொசஸ்தலை ஆறு, புழல் மற்றும் பகிங்ஹாம் கால்வாயுடன் இணையும் பிரதான கால்வாய்களுக்கு மதகு அமைத்தல், மழைநீர் வடிகால் கட்டுதல் உட்பட பல பணிகள் நடந்தன.
எனினும், 2023ம் ஆண்டு, 'மிக்ஜாம்' புயலின் போது, கால்வாய்களில் 45,000 கன அடிக்கும் மேல் உபரி நீர் பெருக்கெடுத்ததால், சடையங்குப்பம் உயர்மட்ட பாலம் அருகே, கொசஸ்தலை ஆற்றின் கரையில் உடைப்பு ஏற்பட்டு, வெள்ளநீர் ஊருக்குள் புகுந்தது.
புழல் உபரி நீரால், மணலி மண்டலம், பாலசுப்பிரமணியம் நகர் குடியிருப்புகள் மூழ்கின. ஆமுல்லைவாயல் - எஸ்.ஆர்.எப்., சந்திப்பில், வெள்ள நீர் பெருக்கெடுத்து, மணலி இணைப்பு சாலை துண்டிக்கப்பட்டது.
பகிங்ஹாம் கால்வாயில் பெருக்கெடுத்த வெள்ளத்தால், திருவொற்றியூர் மண்டலத்தின், 4, 6, 7 ஆகிய வார்டுகள் மற்றும், தண்டையார்பேட்டை மண்டலத்தின் பல பகுதிகள் பாதிக்கப்பட்டன.
வெள்ளநீருடன், தனியார் நிறுவனங்களில் இருந்து ஆயில் கலந்த மழைநீர் வெளியேறி, குடியிருப்புகளை சூழ்ந்து, பெரும் தலைவலியை ஏற்படுத்தியது.
தப்புமா?
இந்நிலையில், சடையங்குப்பம் கிராம ஏரி நிரம்பி வெளியேறும் உபரி நீர், கொசஸ்தலை ஆறுடன் இணையும் பகுதியில் தான், கடந்த முறை கரை உடைப்பு ஏற்பட்டது.
அந்த இடத்தில், ராட்சத குழாய்கள் அமைக்கப்பட்டு, கரை சீரமைக்கப்பட்டாலும், தற்போது மீண்டும் பலவீனமாகி விட்டது. அங்கு அமைக்கப்பட்டிருந்த குழாய்கள் ஆங்காங்கே சிதறிக் கிடக்கின்றன.
சடையங்குப்பம் உயர்மட்ட பாலம் அருகே, 50 அடி துாரத்திற்கு கரை அமைக்கவில்லை.
தவிர, கழிவுநீர் குழாய் பதிக்கும் பணிக்காக, பகிங்ஹாம் கால்வாயில் மண் திட்டு அமைத்து, துாண்கள் அமைக்கும் பணி நடக்கிறது. இதனால், நீரோட்டம் பாதிக்கும்.
மேலும், திருவொற்றியூர் குப்பை மேடு அருகே, பகிங்ஹாம் கால்வாயின் தடுப்பு சுவர், 30 அடி துாரத்திற்கு உடைந்து விழுந்துள்ளது.
புழல் உபரி கால்வாய் பயணிக்கும், மணலி மண்டலம் - 19வது வார்டில், தமிழ்நாடு தொழில் வளர்ச்சி கழகமான, 'டிட்கோ'வுக்கு சொந்தமான, பல ஏக்கர் நிலத்தை ஆக்கிரமித்து, சிலர் வீடுகளை கட்டியுள்ளனர்.
இது போன்ற காரணங்களால், ஆண்டுதோறும் ஏற்படும் வெள்ளப்பெருக்கு, வீடுகளை சூழ்வதால், சென்னை மாநகராட்சிக்கு, தொடர் செலவினம் ஏற்படுகிறது.
எனவே, சம்பந்தப்பட்ட அதிகாரிகள் கவனித்து, சடையங்குப்பம் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் உடைந்துள்ள கால்வாய் கரையை சீரமைக்க வேண்டும்.
புழல் உபரி கால்வாய் நீர்வழித்தடத்தை விரிவாக்கம் செய்ய வேண்டும் என, பகுதிமக்கள் எதிர்பார்க்கின்றனர்.
இதுகுறித்து, மாநகராட்சி அதிகாரியிடம் கேட்டபோது, 'கரை பலவீனம் குறித்து நீர்வளத்துறை அதிகாரிகளுக்கு தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 'டிட்கோ' நிலம் ஆக்கிரமிப்பு குறித்து, சம்பந்தப்பட்ட அதிகாரிகளுக்கு தெரிவித்தும் தடுக்கப்படவில்லை. அதனால், ஆக்கிரமிப்பு தொடர்கிறது' என்றார்.